Bodo Oblakovi atleti zaustavili nemški stroj za gole? Mourinho: Zdaj sem rdeč

Real Madrid je jezdil na valovih sedmih zmag, za Atleticom je bil najslabši štart v sezono, odkar ga od leta 2011 vodi trener Diego Simeone. Toda po šokantnih 5:2 v madridskem derbiju so se stvari hitro obrnile na glavo. Moštvo Jana Oblaka polno samozavesti pričakuje Eintracht v ligi prvakov, kraljevski klub se je s črnimi mislimi odpravil na najdaljše gostovanje k Olimpijinemu krvniku, kazahstanskemu Kairatu. Tudi Liverpool prihaja h Galatasarayu s popotnico prvega poraza v sezoni.

Nocojšnje tekme drugega kolo Uefine lige prvakov se bodo razprostirale od arktičnega kroga, kjer bo novinec Bodø/Glimt gostil Tottenham, do osrednje Azije, kjer bo Kairat izzval španske prvake, ter Cipra, kjer bo še en debitant Pafos pričakal Bayern, in Istanbula, kjer bo močni Galatasaray pripravil »rokenrol« rdečim iz mesta Beatlov. Jose Mourinho pa se kot trener Benfice vrača v London, kjer bo želel prekrižati račune Chelseaju, s katerim je osvojil tri naslove angleškega prvaka in ga dvignil med velikane evropskega nogometa.

Kakšni so pari in kakšne okoliščine pred tekmami? Zakaj mora biti Atletico previden proti Eintrachtu? Kaj je povedal Realov trener Xabi Alonso pred dolgim potovanjem v Kazahstan?