Bodo v Avstriji igrali nogomet že sredi maja?

Avstrijsko nogometno prvenstvo se bo morda nadaljevalo že sredi maja, je danes novinarjem potrdil prvi mož lige Christian Ebenbauer. To je seveda najbolj optimistična napoved, saj Ebenbauer poudarja, da bi morali do takrat razrešiti še številna odprta vprašanja z vsemi pristojnimi službami v državi.



Že zdaj je jasno, da bodo tekme zaradi pandemije novega koronavirusa odigrali pred praznimi tribunami. Klubi prve lige in finalist pokala Austria Lustenau naj bi začeli vaditi po skupinah v ponedeljek. Med drugim pa bodo morali avstrijski klubi sami poskrbeti za testiranja igralcev na koronavirus v roku 24 do 48 ur po tekmi.



Drugače je z drugo ligo, saj termina za začetek treninga še nimajo, zato naj bi se v drugoligaški konkurenci tekmovanje nadaljevalo v poznejšem terminu.