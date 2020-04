Bogatinov: Ne vem, zakaj bi bila trenutna lestvica bolj verodostojna od tiste po 12. kolu

Začeli poglavje po Zahoviću in Milaniču

Oliver Bogatinov je bil pred prihodom v Maribor trener Aluminija. FOTO: Mavric Pivk



Težave rešujejo znotraj kluba

Darko Milanič (levo) in Zlatko Zahović sta veliko naredila za mariborski nogomet, zdaj so na potezi njuni nasledniki. FOTO: Tomi Lombar

Sledijo navodilom UEFA

Maribor – Slovenski klubski nogomet vse od začetka zaznamuje rivalstvo med Olimpijo in Mariborom. Toda zaradi pandemije novega koronavirusa sta oba kluba na prisilnem počitku. V trenutno prekinjeni ligi vodi Olimpija, branilec naslova Maribor je četrti. Pri slednjem bržčas tudi zato ponujajo zanimiv scenarij, če sezone ne bo mogoče izpeljati do konca.Pri Olimpiji so v četrtek poudarili, da si želijo sezono končati na igrišču. Če pa to ne bo mogoče, pa opozarjajo, da so bili prav oni večino te sezone na prvem mestu. Novi športni direktor Mariboraje v pogovoru za STA predstavil drugačen pogled na morebitni predčasni konec sezone, v kateri bi morali skupaj odigrati 36 kol, prekinjena pa je pri 25.»Če bi predčasno končali sezono, ne vidim razloga, zakaj bi bila trenutna lestvica po 25. kolu bolj verodostojna in regularna od tiste po 12. kolu. Dvanajst tekem je razlike navzgor ali navzdol, v nobenem primeru pa s tem ne odigramo celega prvenstva, kar je edino regularno,« je poudaril Bogatinov in dodal, da je vse drugo bolj ali manj stvar interesov.»To lahko ponazorim z naslednjim stališčem. Če bi na primer obveljalo tolmačenje, kot se je omenjalo v Angliji, da bi v primeru nedokončanega prvenstva rezultati prejšnje sezone, bi sprejeli takšen scenarij, saj nam je zdravje najpomembnejše,« je izrazil svoje razmišljanje Bogatinov, ki je na mestu športnega direktorja najuspešnejšega slovenskega nogometnega kluba zamenjal. Tega so tako kot trenerjaodnesli slabši rezultati.»Pandemija spreminja svet, tega se vsi dobro zavedamo in je opazno na vsakem koraku. V našem primeru smo začeli tudi novo poglavje po odhodu Zlatka Zahovića in Darka Milaniča, najuspešnejšega športnega direktorja ter najtrofejnejšega trenerja. To so bili trije močni dogodki, ki so zaznamovali zadnje obdobje,« je pojasnil Bogatinov in dodal, da je delo v tem času prilagojeno in da vsakdanjik narekuje koronavirus.»Veliko časa namenjamo komuniciranju, spremljanju, upoštevanju vseh priporočil nogometnih organizacij in tudi vlade. Aktivnosti moštva se do preklica nadaljujejo z individualnim programom dela, nova navodila igralcem pa sledijo v odvisnosti od dogajanja v prihodnjih dneh. Igralcem je težko v trenutni fazi ravno zaradi negotovosti, vendar je prav prilagodljivost na razmere odlika, ki so jo že večkrat uspešno prikazali na igrišču. Zato ne dvomim, da jo bodo tudi tokrat,« je dejal nekdanji nogometaš, ki je po karieri nabiral trenerske izkušnje pri Aluminiju, pred tem v mladinski šoli Kopra, bil je tudi v strokovnem štabu Olimpije, pa trener Mure, pomočnik pri Kopru, deloval je tudi v Savdski Arabiji ...Zdaj se je znašel pred zahtevno nalogo, saj bo ta kriza pustila posledice. »Nogomet že čuti in bo še čutil posledice neprijetnih razmer v svetu, posrednih ali neposrednih učinkov krize. Veliko je negotovosti in vprašanj. Veliko informacij, kako drugi klubi rešujejo trenutne težave in problematiko, je javno ter hitro dostopnih. Naše težave rešujemo znotraj kluba in upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnje,« je povedal Bogatinov in se ozrl tudi na to, da so, denimo pri Olimpiji, napovedali nižanje plač.»Opravili smo individualne pogovore z igralci in omenim lahko, da kažejo razumevanje, da je rešitev skupna in v dobro vseh, čeprav so ukrepi nepriljubljeni,« je dejal Bogatinov in se zahvalil tudi za ukrepe vlade, saj »njen drugi paket pomoči na določen način rešuje tudi težave nogometnih klubov«.Dodal je tudi, da se v klubu držijo navodil oziroma ukrepov vlade. »Veliko je odvisno od vladnih pogledov, nimamo veliko manevrskega prostora in kot vzorni državljani sledimo navodilom. Ne razmišljamo o tem, da bi igralce že zdaj vrnili v vadbeni proces, saj ne želimo v nobeni točki delovati v nasprotju s pravili, ki veljajo v družbi. Vse aktivnosti pripravljamo, kot da se bo prvenstvo nadaljevalo maja. Se pa zavedamo, da bo od trenutka, ko se bomo vrnili na igrišče, in do prve tekme potrebnega kar nekaj časa, da bi igro vrnili na ustrezno raven.«Na vprašanje, kako realno je pričakovati, da bi lahko dokončali prvenstvo, pa je Oliver Bogatinov dejal: »Zdravje ljudi je na prvem mestu, to je naše temeljno izhodišče. Trenutno pa niti milijon strokovnjakov skupaj ne more resnično napovedati konca pandemije, zato se zavzemamo za optimizem in sledimo optimističnim napovedim, saj le to ohranja upanje in motivira za prihodnost. Vmes je, žal, prišlo tudi do medijskega obračunavanja s predstavniki nogometa, kar ni najboljša popotnica. Toda ostajamo optimisti glede nadaljevanja sezone, prilagodljivost ob solidarnosti bo edina pot. Naše stališče je, da sledimo navodilom Evropske nogometne zveze in načrtujemo aktivnosti za scenarij, da se bo sezona končala prej ali slej. O terminih in vseh konkretnih potezah pa bo odločalo vodstvo tekmovanja.«Sezona je prekinjena pred 26. kolom od skupno 36. Olimpija vodi s 50 točkami, po 45 jih imata Celje in Aluminij, 43 Maribor, 38 Mura, 29 Tabor Sežana, 28 Bravo, 27 Triglav, 26 Domžale, 10 pa Rudar Velenje.