Operacija Nordijski izziv: Slovenci tudi nad močan zgodovinski urok

Slovenska nogometna reprezentanca ne bi mogla prejeti zahtevnejše »paketne« obravnave, kakršna čaka nanjo v naslednjih dneh. V boju za euro 2024 bo igrala proti ekipama, ki ju v šestih tekmah še ni premagala in prihajata iz najbolj neugodnega območja za Slovenijo. Finska (petek, 18) in Danska (ponedeljek, 20.45) bosta pravi lakmusov papir za moč izbrane vrste, ki jo vodi selektor Matjaž Kek.

Operacija Nordijski izziv je namreč pravi zgodovinski obračun z dosedanjimi (ne)uspehi slovenske izbrane vrste. Ta v šestih medsebojnih tekmah s Finsko in Dansko še ni zmagala. Kaj lahko pričakujejo Slovenci v Helsinkih in zakaj je to gostovanje izjemno pomembno?