Boj za Evropo: visok poraz Celja v Izraelu, Olimpija izgublja v Stožicah

Predzadnji četrtek v avgustu prinaša velik izziv za ta čas najboljša slovenska nogometna kluba. Nogometaši Celja so visoko izgubili v Izraelu (1:4), Olimpija pa na svojem štadionu izgublja proti Azerbajdžancem. Olimpija in Karabah se borita za evropsko ligo, Celje in Maccabi Tel Aviv za konferenčno ligo, kamor se bo preselil tudi poraženec para Olimpija vs. Karabah.

Trener Olimpije Joao Henriques je imel v zadnjem času več težav s poškodbami ključnih nogometašev, toda v začetno enajsterico je uvrstil vse najboljše, v njej sta tudi Agustin Doffo in Timi Max Elšnik.

Nogometaši Olimpije so si sicer že zagotovili jesen pod dežnikom Uefe. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zahavi pokopal upe Celjanov

Celjani v prvi tekmi – obe povratni zadnjega kola kvalifikacij bosta na sporedu naslednji četrtek – niso mogli računati na kaznovanega aduta Luko Bobičanca. Za Izraelce je na dvoboju moštev, ki jih vodita nekdanja soigralca pri Liverpoolu Robbie Keane in Albert Riera, tri gole zabil zvezdnik Eran Zahavi, prvega v 22. minuti z enajstmetrovke, drugega v 51. minuti, tretjega pa z glavo v 72. minuti. V sodniškem dodatku je končni izid postavil Dor Turgeman. Za Celjane je v 29. minuti častni zadetek dosegel Gregor Bajde.

Celjani so tako doživeli prvi evropski poraz v sezoni na gostovanjih, na prejšnjih dveh so zmagali. Tekma v Tel Avivu je pokazala, da bodo imeli zelo težko delo, če se bodo želeli uvrstiti v konferenčno ligo, saj se je Maccabi izkazal kot odlična ekipa, ki bi lahko zmagala še z večjo razliko. Da poraz ni bil še hujši, je zaslužen predvsem celjski vratar Matjaž Rozman.

Povratna tekma bo naslednji četrtek v Ljubljani.

Celjski trener Albert Riera. FOTO: Voranc Vogel