  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Bojana Košnik Čuk: Na mundialu ne igrajo več samo nogometaši, tudi politiki

Za Bojano Košnik Čuk, strokovnjakinjo za protokol, nogomet ni le igra hitrosti. Je igra prostora, časa, odnosov in odgovornosti.
Bojana Košnik Čuk bi v takšnem primeru najbrž prepoznala prav tisto, kar je pri protokolu ključno: red ni formalnost. Red je varovalka. Foto: Marko Feist
Galerija
Bojana Košnik Čuk bi v takšnem primeru najbrž prepoznala prav tisto, kar je pri protokolu ključno: red ni formalnost. Red je varovalka. Foto: Marko Feist
Petra Kovič
9. 7. 2026 | 18:10
4:54
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Portugalska je odšla domov, ZDA so trčile v belgijsko realnost, Argentina je v zadnjih minutah pobegnila iz prepada, Švica pa je po enajstmetrovkah izločila Kolumbijo. Mundial 2026 je vstopil v fazo, ko se za vsako gesto, odločitev in rokovanje zdi, da nekaj pomeni. To je nogomet, ko postane zgoščena oblika sveta. V njem so talent, disciplina in naključje. Toda tudi red, ceremonija, hierarhija, vpliv, pravila, politika in vprašanje, kdo zna v trenutku pritiska ostati zbran.

Bojana Košnik Čuk je bila gostja podkasta Supermoč. Foto: Marko Feist
Bojana Košnik Čuk je bila gostja podkasta Supermoč. Foto: Marko Feist
 

Prav zato je gostja nove epizode rubrike Ofsajd Bojana Košnik Čuk, mednarodno priznana strokovnjakinja za kulturo vedenja ter poslovni in diplomatski protokol. Skoraj tri desetletja se ukvarja s področjem, ki ga javnost pogosto napačno razume kot zbirko pravil o vilicah, sedežnem redu in pravilnem pozdravu. V resnici je protokol veliko resnejša stvar: sistem, ki preprečuje, da bi se simboli spremenili v nesporazume. Na mundialu je takšnih simbolov nešteto. Zastave. Himne. Rokovanja. Častne lože. Sedežni red. Kamere v obrazih poražencev. Politiki ob predsednikih zvez. Delegacije, ki vstopajo na stadion. Igralci, ki morajo v eni minuti požreti razočaranje in čestitati nasprotniku. 

Preberi tudi: 

Kako nogomet vidi David Zupančič: Nogomet je ventil za stres

Andrej Brglez: Fant gre iz geta. Geto pa ne gre iz fanta

Marko Podgornik Verdev: Nogomet me zanima kot vreme na Novi Zelandiji

Bojana Košnik Čuk nogomet bere drugače kot navijač, ki vidi le posest žoge, menjave in strele v okvir vrat.Zanjo je nogomet igra prostora in časa. Kot je dejala v videu, najboljši niso nujno najhitrejši, temveč tisti, ki vidijo celoto. Za sogovornico je vrhunski nogomet kot šah na igrišču, ki razkriva psihološko odpornost, sodelovanje, odgovornost in zmožnost obvladovanja sebe, ko te gledajo milijarde. To je blizu protokolu.

Na letošnjem mundialu je to še posebej vidno. Primer Folarina Baloguna je nogomet potisnil v območje diplomacije, politike in upravljanja ugleda. Ameriški predsednik Donald Trump je javno povedal, da je pri predsedniku FIFA Gianniju Infantinu prosil za pregled rdečega kartona ameriškega napadalca. FIFA je kazen suspendirala, Balogun je lahko igral proti Belgiji, odzivi pa so bili ostri. UEFA je odločitev označila kot prestop rdeče črte. Na igrišču je Belgija nato zmagala s 4: 1.

Vsi gledamo isto tekmo. Nekateri v njej vidijo tudi protokol sveta kot denimo Bojana Košnik Čuk. Foto: Marko Feist
Vsi gledamo isto tekmo. Nekateri v njej vidijo tudi protokol sveta kot denimo Bojana Košnik Čuk. Foto: Marko Feist
Bojana Košnik Čuk bi v takšnem primeru najbrž prepoznala prav tisto, kar je pri protokolu ključno: red ni formalnost. Red je varovalka. Če se poruši, se ne poruši samo procedura, ampak tudi zaupanje v prostor, v katerem se dogodek odvija.

Mundial 2026 je največji doslej. Več reprezentanc, več tekem, več mest, več letališč, več držav gostiteljic, več varnostnih protokolov, več politikov in več kamer, in zato lahko upravičeno lahko rečemo, da je takšno športno tekmovanje hkrati največja mehka diplomacija na planetu.

Mundial zdaj čaka četrtfinale: Francija proti Maroku, Španija proti Belgiji, Norveška proti Angliji, Argentina proti Švici. Štiri tekme. Štiri zgodbe. Štiri različne oblike pritiska. In še en opomin, da v nogometu ne zmaguje samo noga. Zmagujejo pogled, prostor, čas, značaj in sposobnost, da človek v najbolj glasnem trenutku ne pozabi, kdo je.

OFSAJD. Vsi gledamo isto tekmo. Nekateri v njej vidijo tudi protokol sveta. Spremljate Mundial 2026 na www.delo.si in poslušajte podkaste, tudi Supermoč

 

Premium
Novice  |  Črna kronika
Izsiljevanje

Na srečanje ni prišla skrivnostna lepotica, ampak več moških

Sedmerica je zvabila v past moškega iz okolice Ptuja, dopisovali so se z njim in se lažno predstavljali kot Poredna Ema. Nato so ga izsiljevali mesec in pol.
Andrej Bedek 9. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovenija

Varuhinja obsoja shod domoljubov, opozarja na etičnost poslancev

Žavbijevo opravičilo je sicer pozdravila, a povedala tudi, da to ne nadomešča potrebe po jasnem odzivu DZ. Obsodila je tudi torkov »shod domoljubov.«
8. 7. 2026 | 20:39
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Plečnikova dediščina

Kdo je uničil Plečnikovo mojstrovino

Na Tromostovju je izginil del ograje. Zavod za varstvo kulturne dediščine: MOL mora pripraviti celovito sanacijo mostu.
Manja Pušnik 9. 7. 2026 | 15:18
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Zahović že sestavil šampionsko zasedbo, Olimpija upa, da jo ima

Obrisi največjih po klavrni minuli sezoni in deset dni pred novo se že vidijo. Med vijolične tudi Žan Karničnik.
Gorazd Nejedly 9. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
9. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kriptosredstva

Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

SP v nogometuDelov podcastDelov podkastFifamundial

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Slovenija
Lokalne volitve 2026

Rop ali Klakočar Zupančičeva: kdo ima več možnosti proti Jankoviću

V bitko za ljubljanskega župana se podajata tudi Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, Luka Mesec se še odloča.
Uroš Esih 9. 7. 2026 | 19:05
Preberite več
PremiumVideo
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Macron občudoval Pogačarjevo sladko zmago v Pirenejih

Slovenski kolesarski as v 6. etapi Toura uprizoril eno od svojih največjih predstav v boju za rumeno majico. Vingegaard še verjame vase.
Miha Hočevar 9. 7. 2026 | 18:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Korupcija

KPK lahko preverja tudi ljubimce

Iz razpisov bi se moral izločiti vodja javnega zavoda, ki je bil v intimnem razmerju z zaposlenim pri dobavitelju tega zavoda.
Tomica Šuljić 9. 7. 2026 | 18:40
Preberite več
Šport  |  Tenis
Polfinale Wimbledona

Čehinja rešila zaključno žogico in se veselil preboja v finale

Karolina Muchova je prva finalistka teniškega grand slama v Wimbledonu. Premagala je Američanko Coco Gauff s 6:2, 1:6 in 7:6 (12:10).
9. 7. 2026 | 18:26
Preberite več
Video
Šport  |  Nogomet
Ofsajd

Bojana Košnik Čuk: Na mundialu ne igrajo več samo nogometaši, tudi politiki

Za Bojano Košnik Čuk, strokovnjakinjo za protokol, nogomet ni le igra hitrosti. Je igra prostora, časa, odnosov in odgovornosti.
Petra Kovič 9. 7. 2026 | 18:10
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Korupcija

KPK lahko preverja tudi ljubimce

Iz razpisov bi se moral izločiti vodja javnega zavoda, ki je bil v intimnem razmerju z zaposlenim pri dobavitelju tega zavoda.
Tomica Šuljić 9. 7. 2026 | 18:40
Preberite več
Šport  |  Tenis
Polfinale Wimbledona

Čehinja rešila zaključno žogico in se veselil preboja v finale

Karolina Muchova je prva finalistka teniškega grand slama v Wimbledonu. Premagala je Američanko Coco Gauff s 6:2, 1:6 in 7:6 (12:10).
9. 7. 2026 | 18:26
Preberite več
Video
Šport  |  Nogomet
Ofsajd

Bojana Košnik Čuk: Na mundialu ne igrajo več samo nogometaši, tudi politiki

Za Bojano Košnik Čuk, strokovnjakinjo za protokol, nogomet ni le igra hitrosti. Je igra prostora, časa, odnosov in odgovornosti.
Petra Kovič 9. 7. 2026 | 18:10
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

»Saj bo minilo!« Je res tako?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

MIKova karavana otroškega smeha

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo