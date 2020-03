Boji v bundesligi se ne bodo nadaljevali pred 30. aprilom

Bonn – Predstavniki klubov v elitnem nogometnem prvenstvu v Nemčiji so danes soglašali s predlogom nemške nogometne lige DFL, da se prekinitev sezone bundeslige zaradi pandemije novega koronavirusa podaljša do 30. aprila.V Nemčiji zaradi izbruha epidemije covida-19 že vse od 13. marca ne igrajo nogometa.



Šestintrideset prvo- in drugoligaških klubov je ukrep sprejelo na današnji seji skupščine prek videokonference. Niso pa še sprejeli odločitve, kako bodo nadaljevali sezono in jo tudi končali, če sploh. Do konca je ostalo še devet kol. Ena od možnosti je tudi igranje tekem pred praznimi tribunami samo za televizijske kamere. Z odigranimi tekmami bi zmanjšali ali odpravili škodo, ki bi nastala s predčasno odpovedjo sezone.



Na vrhu prvenstvene lestvice je po 25 odigranih tekmah Bayern iz Münchna s 55 točkami, Borusssia iz Dortmunda zaostaja za štiri točke, Leipzig za pet, Borussia Mönchengladbach za šest, Bayer iz Leverkusna pa za osem točk. Po koledarju bi se morala sezona 2019/20 končati 16. maja.