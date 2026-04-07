Po posredovanju šejka Florentino Perez in Aleksander Čeferin na pot enotnosti

Pomiritev desetletja! Nocoj bosta na stadionu Santiago Bernabeu v Madridu predsednik Reala Madrida Florentino Perez in Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin opravila simbolni začetek novega reda v evropskem nogometu. V častni loži bosta drug ob drugem sedela in spremljala prvo bitko, s čimer bosta prvič bo javno izkazala konec večletnih napetosti med Uefo in projektom superlige.

Zgodovinsko rivalstvo klubov, ki skupaj štejeta 21 naslovov evropskih prvakov (15:6 v korist Madridčanov), bo služilo kot kulisa za uresničitev dogovora o skupni prihodnosti. Potem ko sta obe strani napovedali sodelovanje, naj bi bilo srečanje prvih mož Uefe in kraljevskega kluba razumljeno kot točka preloma, ki nogometno Evropo vrača na pot enotnosti in dialoga.

Prvi mož evropskega klubskega prvaka PSG Nasser Al-Khelaifi (desno) je bil najzaslužnejši za zbliževanje Aleksandra Čeferina in Florentina Pereza. FOTO: Albert Gea Reuters

Poteza pošilja jasno sporočilo navijačem, da evropski nogomet ponovno stopa po isti poti, daleč od polemik in pravnih sporov. Viri blizu pogajanj poudarjajo, da v tem procesu ni poražencev, temveč le skupno prepričanje o nujnosti posodobitve tekmovanj. Čeprav sedanji model lige prvakov zaradi prodanih televizijskih pravic ostaja v veljavi do junija 2027, se delo za prilagoditev formata zahtevam sodobnega časa in pričakovanjem navijačev že začenja.

Pri približevanju stališč je ključno vlogo odigral Nasser Al Khelaifi. Predsednik pariškega Paris St-Germaina je bil v zadnjh tednih najvztrajnejši pri vzpostavitvi dialoga in prepričavanju sprtih, da sedejo za skupno mizo. Njegova diplomatska prizadevanja so tlakovala pot Čeferinovemu obisku v Madridu, ki ga je slovenski funkcionar napovedal že na zadnjem kongresu Uefe: »Se bom vrnil na Bernabeu? Seveda, zakaj pa ne. Hodim v Pariz, Milano in Barcelono. Tu ni nobenih težav,« je takrat napovedal zbliževanje Slovenec.