  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Boleč poraz Šeška in drugih rdečih vragov v mestnem derbiju

Nogometaši Manchester Cityja so v elitni angleški strli odpor Manchester Uniteda.
Nogometaši Manchester Uniteda (na fotografiji Benjamin Šeško) so doživeli boleč poraz v mestnem derbiju. FOTO: Paul Ellis/AFP
Galerija
Nogometaši Manchester Uniteda (na fotografiji Benjamin Šeško) so doživeli boleč poraz v mestnem derbiju. FOTO: Paul Ellis/AFP
M. Š., STA
13. 9. 2026 | 20:23
13. 9. 2026 | 20:37
2:53
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Nogometaši Manchester Cityja po četrtem kolu elitne angleške lige tako kot igralci Arsenala ostajajo s stoodstotnim učinkom. Četrta zmaga je za varovance Enza Maresce zagotovo najprestižnejša, saj so v gosteh z 1:0 premagali mestnega tekmeca United. Edini gol je v 60. minuti dosegel norveški as Erling Haaland. Slovenski napadalec Benjamin Šeško je za United vstopil v igro v 69. minuti.

image_alt
Britanski novinarji zaradi Šeška pritisnili na trenerja

»Rdeči vragi« so z igralcem več igrali od 23. minute, ko je Phil Foden nešportno brcnil Bruna Fernandesa. A to se na igrišču ni poznalo. Pri gostiteljih ni bilo kreativnosti v napadu, ni bilo veliko priložnosti, ni bilo pa tudi sreče. S streli od daleč so dvakrat zadeli vratnico, najprej Marcus Rashford v 45. minuti s prostega strela, nato še Kobbie Mainoo. Fernandes je še nekajkrat poskušal s streli od daleč, ki pa niso zadeli cilja.

Na drugi strani so se »meščani« dobro branili, po nasprotnih napadih pa ogrožali domača vrata. V 60. minuti je hrvaški branilec Joško Gvardiol z leve strani podal žogo na drugo vratnico, kjer je bil na pravem mestu norveški stroj za gole Haaland. Stranski sodnik je zaradi domnevnega nedovoljenega položaja dvignil zastavico, toda izkazalo se je, da se je zmotil. Gol Skandinavca, že njegov deveti proti mestnemu tekmecu, je obveljal.

Erling Haaland se je takole veselil zmagovitega gola. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Erling Haaland se je takole veselil zmagovitega gola. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Mbeumo sam pred Donnarummo

Gosti so imeli še nekaj priložnosti, tudi oni so zadeli vratnico, kanček športne sreče je v 69. minuti zmanjkalo Enzu Fernandezu. Haaland je sedem minut pozneje streljal mimo gola, vseeno pa je največjo priložnost drugega dela v peti minuti sodnikovega dodatka zamudil United. Po lepi podaji Fernandesa je bil Bryan Mbeumo povsem sam pred vratarjem Gigijem Donnarummo, vendar je italijanski čuvaj mreže ubranil njegov strel, potem ko so gledalci že videli žogo v mreži.

V drugi nedeljski tekmi je Brighton kar s 5:0 v gosteh premagal Coventry, za razliko od Uniteda je izkoristil igralca več, čeprav je bil domači napadalec Taiwo Awoniyi izključen v 53. minuti, ko so gosti že vodili z 2:0. Za Brighton, ki se je z zmago prebil na četrto mesto prvenstvene razpredelnice, je v polno zadelo pet različnih nogometašev.

 

   

   

 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Britanski novinarji zaradi Šeška pritisnili na trenerja

Sanjski ognjeni krst Danijela Šturma v ligi prvakov se je sprevrgel v pravo nočno moro.
Miha Šimnovec 11. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Športna oprema

Na vrhu Manchester City, tepejo se tudi za Benjamina Šeška

Športni opremljevalci: s kom sodeluje največ ekip v angleškem nogometnem prvenstvu in kdo prevladuje v Evropi?
Tim Erman 13. 9. 2026 | 18:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Trenčovskemu le odleglo: Igralci so se končno prebudili

Olimpijini zmaji končno bruhali ogenj. Makedonski trener upa, da zmaga nad Brinjem pomeni začetek dobrega obdobja.
Miha Šimnovec 6. 9. 2026 | 18:36
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Zgodba o Nalu Lanu Korenu

Ko je na sporedu angleški derbi, se s slavnim očetom in bratom tudi zbadajo

Nal Lan Koren je bil z dvema goloma med najzaslužnejšimi za senzacionalno zmago Brinja nad Celjem. Njegov vzornik je bil Neymar. Z mislimi že pri Olimpiji.
Miha Šimnovec 31. 8. 2026 | 18:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Zvezdnik BiH simbol preporoda pri Schalkeju

Edin Džeko je pri 40 letih še vedno lačen nogometa in golov. Zavrnil je druge ponudbe in ostal v Gelsenkirchnu.
Miha Šimnovec 7. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Športni svet na nogah: Kličko pripravlja nekaj velikega

Olje je na ogenj prilil tudi Alex Krasjuk, nekdanji promotor absolutnega svetovnega prvaka Oleksandra Usika.
Miha Šimnovec 9. 7. 2026 | 16:01
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Vuelta 2026, 21. etapa: Španci so prekopirali Montmartre, ne bo lahko

Zadnja etapa v Granadi ne bo ravno enostavna, saj bomo na trasi videli veliko kratkih vzponov
13. 9. 2026 | 05:15
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
20. etapa

Landi kraljevska etapa. Roglič obdržal 2. mesto

Jakob Omrzel je zdrsnil za eno mesto v skupnem seštevku.
Miroslav Cvjetičanin 12. 9. 2026 | 13:17
Preberite več
Šport  |  Košarka
Luka Dončić

Dončić pri 105 kilogramih? Američani navdušeni nad njegovo novo podobo

Slovenski zvezdnik v Ljubljani zaključuje individualne priprave, prvi odzivi na večmesečno delo pa so zelo spodbudni.
12. 9. 2026 | 12:20
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Del zarot tudi Roglič: motorji, helikopterji in nedrčki

Tudi Rogličev športni direktor pravi, da so prireditelji pomagali Masu, ki pa je vseeno najmočnejši.
S prizorišča:Miha Hočevar 12. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
FINANCE

Slovenska podjetja ne smejo več čakati

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
11. 9. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
11. 9. 2026 | 09:28
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Podpredsednik EIB

EIB bi sofinancirala Jek2 in vzporedni tir

Odstranili smo stigmo s financiranja obrambe, ki so se je izogibale tudi poslovne banke, meni Marek Mora.
Nejc Gole 12. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering

Če te ni na sejmu, se kupec druži s konkurenco

V tekmi s konkurenco gre za to, koliko avtomatizacije lahko zagotoviš, in manj za inovacije, pojasnjujeta Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering.
Milka Bizovičar 11. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Memorandum

Eles in Plinovodi v partnerstvu z Japonci za razvoj vodikovega ekosistema

Prvi skupni vodikov projekt bo okrepil odpornost slovenske energetske infrastrukture ter postavil temelje za razvoj ogljično nevtralnega vodikovega ekosistema.
Nejc Gole 10. 9. 2026 | 10:15
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kadrovske štipendije

Kadrovska štipendija lahko da prednost v bitki za talente

Podjetja morajo do konca leta poročati v evidenco kadrovskih štipendij.
Milka Bizovičar 10. 9. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

angleška ligaManchester UnitedManchester CityErling HaalandBenjamin Šeško

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Judo

Končala večletno prekletstvo in z davljenjem zapečatila kolajno

Zadnji dan turnirja za grand slam v Budimpešti je v vsem sijaju zablestela Metka Lobnik.
Miha Šimnovec 13. 9. 2026 | 21:36
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Na bencinskem servisu v Vinici prišlo do napada z nožem

Policisti so osumljenca prijeli na kraju dogodka, reševalci pa so oskrbeli večkrat zabodenega oškodovanca in ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.
13. 9. 2026 | 21:08
Preberite več
Novice  |  Svet
Švedska

Levici se na Švedskem nasmiha zmaga, a lahko se zgodi zasuk

Morebitna zmaga desnega bloka bi lahko skrajno desnim Švedskim demokratom prvič odprla pot v vlado.
13. 9. 2026 | 20:39
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Z Jakobom Omrzelom dobili asa za naslednje desetletje

Mladi Dolenjec je s 7. mestom v skupni razvrstitvi in zmago v 12. etapi postal odkritje dirke po Španiji.
S prizorišča:Miha Hočevar 13. 9. 2026 | 20:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Angleška liga

Boleč poraz Šeška in drugih rdečih vragov v mestnem derbiju

Nogometaši Manchester Cityja so v elitni angleški strli odpor Manchester Uniteda.
13. 9. 2026 | 20:23
Preberite več
Novice  |  Svet
Švedska

Levici se na Švedskem nasmiha zmaga, a lahko se zgodi zasuk

Morebitna zmaga desnega bloka bi lahko skrajno desnim Švedskim demokratom prvič odprla pot v vlado.
13. 9. 2026 | 20:39
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Z Jakobom Omrzelom dobili asa za naslednje desetletje

Mladi Dolenjec je s 7. mestom v skupni razvrstitvi in zmago v 12. etapi postal odkritje dirke po Španiji.
S prizorišča:Miha Hočevar 13. 9. 2026 | 20:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Angleška liga

Boleč poraz Šeška in drugih rdečih vragov v mestnem derbiju

Nogometaši Manchester Cityja so v elitni angleški strli odpor Manchester Uniteda.
13. 9. 2026 | 20:23
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Od razvoja do pacienta: zagotavljanje varnosti medicinskih pripomočkov

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
11. 9. 2026 | 09:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kje do kredita z nižjo obrestno mero

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Delo 7. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 11:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tudi letos beremo skupaj

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
7. 9. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
7. 9. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
7. 9. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

»Tu nisi samo številka«

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Kaj vse vam pripada, ko zbolite? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Kariera
Vredno branja

Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNE ČRPALKE

Temperature so padle: je vaš dom pripravljen?

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 13:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
Vredno branja

Ista DNK, dve različni življenji

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo