Boleč poraz Šeška in drugih rdečih vragov v mestnem derbiju

Nogometaši Manchester Cityja po četrtem kolu elitne angleške lige tako kot igralci Arsenala ostajajo s stoodstotnim učinkom. Četrta zmaga je za varovance Enza Maresce zagotovo najprestižnejša, saj so v gosteh z 1:0 premagali mestnega tekmeca United. Edini gol je v 60. minuti dosegel norveški as Erling Haaland. Slovenski napadalec Benjamin Šeško je za United vstopil v igro v 69. minuti.

»Rdeči vragi« so z igralcem več igrali od 23. minute, ko je Phil Foden nešportno brcnil Bruna Fernandesa. A to se na igrišču ni poznalo. Pri gostiteljih ni bilo kreativnosti v napadu, ni bilo veliko priložnosti, ni bilo pa tudi sreče. S streli od daleč so dvakrat zadeli vratnico, najprej Marcus Rashford v 45. minuti s prostega strela, nato še Kobbie Mainoo. Fernandes je še nekajkrat poskušal s streli od daleč, ki pa niso zadeli cilja.

Na drugi strani so se »meščani« dobro branili, po nasprotnih napadih pa ogrožali domača vrata. V 60. minuti je hrvaški branilec Joško Gvardiol z leve strani podal žogo na drugo vratnico, kjer je bil na pravem mestu norveški stroj za gole Haaland. Stranski sodnik je zaradi domnevnega nedovoljenega položaja dvignil zastavico, toda izkazalo se je, da se je zmotil. Gol Skandinavca, že njegov deveti proti mestnemu tekmecu, je obveljal.

Erling Haaland se je takole veselil zmagovitega gola. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Mbeumo sam pred Donnarummo

Gosti so imeli še nekaj priložnosti, tudi oni so zadeli vratnico, kanček športne sreče je v 69. minuti zmanjkalo Enzu Fernandezu. Haaland je sedem minut pozneje streljal mimo gola, vseeno pa je največjo priložnost drugega dela v peti minuti sodnikovega dodatka zamudil United. Po lepi podaji Fernandesa je bil Bryan Mbeumo povsem sam pred vratarjem Gigijem Donnarummo, vendar je italijanski čuvaj mreže ubranil njegov strel, potem ko so gledalci že videli žogo v mreži.

V drugi nedeljski tekmi je Brighton kar s 5:0 v gosteh premagal Coventry, za razliko od Uniteda je izkoristil igralca več, čeprav je bil domači napadalec Taiwo Awoniyi izključen v 53. minuti, ko so gosti že vodili z 2:0. Za Brighton, ki se je z zmago prebil na četrto mesto prvenstvene razpredelnice, je v polno zadelo pet različnih nogometašev.