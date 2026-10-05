Bolgar prevzema vajeti pri zadnjeuvrščenih Radomljah

Slovenski nogometni prvoligaš Radomlje ima novega trenerja. Mlinarje bo odslej vodil 34-letni Bolgar Radostin Aleksandrov, so danes sporočili iz kluba.

Bolgarski strateg je v Sloveniji nazadnje vodil velenjski Rudar, pred tem pa je sedel na klopi Tabora iz Sežane. V karieri je deloval še pri klubih Ballkani, CSKA, Akademik, Botev Plovdiv in Botev Vratca. Na klopi Radomelj bo debitiral 10. oktobra, ko bo v državnem prvenstvu v Domžalah gostoval Koper.

Radomljane je doslej treniral srbski trener Ivan Vukomanović, ki pa je moral zaradi slabih rezultatov zapustiti moštvo, ki na lestvici Prve lige Telemach po devetih krogih s petimi točkami zaseda zadnje, deseto mesto.