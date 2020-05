Bolje spremljati nogomet na praznih štadionih kot svet brez nogometa

Kakšno sporočilo prinaša tretji konec tedna v maju, mesecu, ki je de facto in de iure pomenil vrnitev vrhunskega športa na TV zaslone? Če odmislimo dejstvo, da Nemci niso zagnali kolesja prvi, saj so to že prej storili v Južni Koreji, v Belorusiji in Nikaragvi pa sploh niso prekinili prvenstev, je vrnitev bundeslige najlepša novica za dobri dve milijardi Zemljanov. Te poleg življenjske eksistence in vsakodnevnih izzivov pritegne prav – nogomet.Pred sobotno »premiero« ob tradicionalni nemški uri 15.30 so številni omenjali eksperiment, ki bo odgovoril na vprašanje o smiselnosti vztrajanja igranja nogometa, nekateri so trdili, ...