Bologna zasijala tudi na svetem stadionu Diego Maradona

Nogometaši Bologne so le še korak oddaljeni od svoje prve uvrstitve v ligo prvakov. Pod taktirko trenerja Brazilca Thiaga Motte so v 36. krogu slavili tudi v Neaplju. Za 18. zmago v sezoni sta bila strelca Dan Ndoye in Stefan Posch. Matteo Politano je za Napoli zastreljal enajstmetrovko. Bologna je s tekmo več na tretjem mestu prehitela Juventus, ki bod anes gostil Salernitano. Vodilni dvojec se je znesel nad tekmecema. Prvak Inter je v gosteh s 5:0 odpravil Frosinone, podprvak Milan pa je proti Cagliariju v prvem polčasu zadel le enkrat (Ismael Bennacer), v drugem delu pa so dokončali delo z dvema goloma Christian Pulisic, Tijjani Reijnders in Rafael Leao.

Osrednja današnja tekma in bitka za ligo prvakov bo v Bergamu med Atalanto in Romo, medtem ko bo v bitki za obstanek Udinese z Jako Bijolom jutri gostoval pri Lecceju.

Na dnu lestvice je že jasno, da bo v drugo ligo izpadla Salernitana (15), medtem ko se bodo 19. in 18. mestu, ki tudi vodita v nji rang tekmovanja, v zadnjih krogih skušal izogniti Verona (34), Cagliari (33), Empoli, Frosinone (oba po 32), Udinese (30) in Sassuolo (29).