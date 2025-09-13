Na Bonifiki začetek ali konec lova za nepremagljivimi Celjani

V nadaljevanju preberite:

Reprezentančni pohod proti svetovnemu prvenstvu prihodnje leto se je začel z »utežni na nogah in hrbtih«, prvenstveno nadaljevanje pa bo razkrilo, kdo je najbolje »popravljal« poletne napake. Današnji tekmi 8. kola 1. SNL bosta v znaku največjih, Olimpija gostuje pri Radomljah, Maribor z novim trenerjem Radomirjem Đalovićem pa gosti Muro. V nedeljskem popoldnevu bo v Ajdovščini uvod za morda ključni derbi sezone: Koper na Bonifiki pričakuje stoodstotne Celjane.

V Jasminu Kurtiću je Olimpija dobila več izkušenj, v rekonvalescentu Pedru Lucasu napadalca, ki je bil glavni kamenček v napadalnem ritmu pod taktirko Victorja Sancheza. Tudi zaradi njega je dobil zagon Raul Florucz. Težava za Van de Loiija je, da nima Floruczovega profila igralca, hitrega in še mojstra povrhu. Če velja logika, potem Olimpija ne more biti slabša, kot je bila.

Radomir Đalović bo v Ljudskem vrtu imel priložnost pokazati, iz kakšnega testa je. Njegov uspeh z Rijeko ima nekaj vprašajev. Z malo moke je na Hrvaškem spekel šampionsko torto, ni pa prepričal. Zdaj ima Đalović v rokah »najboljše igralce« v 1. SNL, mu je že naložil breme vodja nogometnih operacij Cem Başgül.

V Stožicah in Ljudskem vrtu prosijo, če ne celo rotijo Koprčane, naj ustavijo silovit in zmagovalen celjski ritem. Toda kako, z igro za vse ali nič, taktično previdno, ali na nož? To so uganke za Slavišo Stojanovića, ki dobro ve, kako je, če ujeziš Alberta Riero.