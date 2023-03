Borussia ima nos pred Bayernom

Nogometaši iz Leipziga so v Bochumu izgubili z 0:1, kljub šestemu porazu pa so po nepopolnem 25. kolu nemškega prvenstva zadržali tretje mesto na razpredelnici. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za Leipzig igral vso tekmo, edini gol pa je za gostitelje v 48. minuti dosegel srbski branilec Erhan Mašović.

Dortmundska Borussia je povozila Köln, po zmagi s 6:1 pa se je zavihtela na prvo mesto v 18-članski bundesligi. Pred Bayernom, ki bo v nedeljo gostoval v Leverkusnu, ima točko prednosti.

Rumeno-črni iz Dortmunda so vse dvome o zmagi razrešili v prvi polovici tekme, ko so med 15. in 36. minuto zabili kar štiri gole. Najprej je zadel Raphael Guerreiro, nato pa še Sebastien Haller, Marco Reus in Donyell Malen. Za medle goste iz Kölna je v končnici prvega polčasa zadel Davie Selke, v drugem polčasu pa sta njihovo usodo zapečatila Haller in Reus.