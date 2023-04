Borussia ohranja stik z Bavarci, ki so se oddolžili Freiburgu

Letošnja sezona nemškega nogometnega prvenstva je zelo zanimiva, kar se po 27. odigranih kolih že dolgo ni zgodilo. Bayern iz Munchna si je letos privoščil nenavadno veliko spodrsljajev, ki so nazadnje odnesli trenerja Juliana Nagelsmanna, ob tem pa dortmundska Borussia drži korak z Bavarci in vrši pritisk na njih.

Morda odločilen je bil der Klassiker minuli konec tedna, kjer so Bavarci Borussio premagali s 4:2 in jim ušli na dve točki prednosti na vrhu lestvice. Nato pa je med tednom sledil šok za zasedbo Tomasa Tuchla, saj jih je Freiburg izločil v četrtfinalu nemškega pokala.

De Ligt mož odločitve, v Dortmundu pa Moukoko

Na njihovo srečo jim ni bilo potrebno dolgo čakati na priložnost za revanšo, saj so že danes gostovali v Freiburgu. Tekma se je odvijala skoraj identično, spremljali smo trd nogomet z malo priložnostmi in veliko prekrški, na koncu pa se je Bayern veselil minimalne zmage z 1:0. Edini zadetek je v 51. minuti prispeval branilec Mathijs de Ligt po podaji Jamala Musiale, izid se do konca tekme ni več spremenil in Bayern si je priigral nove tri točke.

Zadetek Mathijsa de Ligta v 51. minuti. Foto: AFP

Do minimalne zmage so prišli tudi tekmeci iz Porurja, Borussia je Union iz Berlina ugnala z 2:1. Za vodstvo je zadel Malen v 28. minuti, izenačil je Behrens v 61. minuti, zmago Borussii pa je prinesel Moukoko v 79. minuti tekme.