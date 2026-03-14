Borut Semler: Skavti so prišli gledati hrvaškega igralca, videli so mene

Borut Semler je bil prvi slovenski nogometaš v samostojni državi, ki ga je v svojo akademijo povabil eden od največjih svetovnih velikanov. Münchenski Bayern je zdaj 41-letnega Apačana leta 2001 izbral ter tudi pripeljal. V mlajših kategorijah je zabijal gole kot za stavo, veljal za velikega upa in delil slačilnico s slovitima nogometašema in pozneje svetovnima prvakoma Philippom Lahmom in Bastianom Schweistegerjem. Huda poškodba je ustavila njegov razvoj in delno tudi igralsko kariero, ki jo je sklenil pri 31 letih. V Delovem podkastu VAR se je podrobneje dotaknil svojega nemškega poglavja, a tudi razkril, kaj počne zdaj. Ostal je v nogometu.

Apače, Murska Sobota, Varaždin, München. Pri 14 letih je odšel na Hrvaško k Varteksu, pri 16 je bil že član bavarskega velikana. Zakaj ni ostal v Prekmurju pri Muri, kjer je kljub svoji nizki rasti že krepko izstopal?

V pogovoru je Borut Semler razkril številne zanimivosti. FOTO: Marko Feist/Delo

»Takratna športna birokracija ni zmogla povezati šole in nogometa. Moj šolski uspeh, prav dober, ni zadostoval za sprejem na športno gimnazijo v Murski Soboti. Tudi v Mariboru je bilo podobno. Ko je prišel klic iz Varaždina, takratnega kluba Varteksa, ni bilo nobenih težav. Takoj se je vse uredilo, dobil sem štipendijo, v klubu so mi uredili celo prevoz in tudi vso drugo podporo. Takrat je bil Varteks na zelo visoki organizacijski ravni in sploh nisem razmišljal o tem, da ne bi odšel. Bil sem posebej motiviran, da pokažem Sloveniji, da so nekatere stvari neurejene. Dve leti sem bil član Varteksa in bil najboljši strelec hrvaške kadetske lige. Ko je prišel poziv Bayerna in je sledil prestop, so se ljudje v Sloveniji začeli zavedati, da so naredili napako. Bil sem eden pionirjev tistega obdobja, ko sem tako mlad odšel v drugo državo in drug klub. Takrat je bilo to nepredstavljivo. Le katera mati bi 14-letnega sina pustila? Toda ni mi bilo žal, čeprav ni bilo enostavno. Niti hrvaško nisem znal govoriti,« ne obžaluje svoje poti, ki se je iz Varaždina nadaljevala na Bavarskem.

Borut Semler zlepa ne bo pozabil časov, ki jih je preživel pri slovitem münchenskem klubu. FOTO: Jaka Lucu

Bayern je poklical že naslednji dan

Bayernovo poglavje se je začelo na reprezentančni tekmi Hrvaške in Slovenije. Pravzaprav je bila to predzgodba, ki je dobila nepričakovano, srečno nadaljevanje.

Njegov mentor v Bayernovi akademiji je bil sloviti Gerd Müller. FOTO: Osebni Arhiv

»Prav zanimivo je, kako so me ujeli Bayernovi skavti. Takrat so večinoma iskali igralce preko reprezentančnih tekem, pri čemer slovenska reprezentanca ni bila pod drobnogledom. Hrvaška je bil takrat že uveljavljena in Bayernovi skavti so prišli gledati izbranega hrvaškega igralca. Videli so mene. Po tekmi so pristopili k meni in vzeli podatke. Ko sem prišel domov, sem mami rekel: 'Mami, imam povabilo Bayerna. Iz kluba bodo klicali.' Ni verjela, takrat res nihče ni verjel. Toda že naslednji dan je zazvonil telefon, stacionarni, nismo še imeli mobilnih naprav. Bayern se je nemudoma odzval in družino povabil v München, teden dni sem imel preizkusne treninge, hkrati pa so nam klubski ljudje predstavili, kako deluje Bayernova akademija. Bili smo v zagati, saj smo le trenerju povedali, zakaj me ne bo teden dni. Rekel sem, da sem bil bolan. Preizkušnja je bila uspešna in potem je vse steklo, kot je treba. Kluba sta se med seboj dogovorila o vsem, tudi o mojih zahtevah, tako da sem v Bayern odšel kot nekdo s statusom, nisem bil le eden od številnih, ki so dobili priložnost,« se je, kot da bi bilo včeraj, razgovoril Borut in, zdaj, ko že dolgo več ne igra nogometa, razkril, kako se je to poglavje razpletalo, kako in s kom je delil slačilnico, s katero nemško legendo je stkal posebno vez …

»Zdaj na vse skupaj gledam veliko bolj realno in z očmi izkušenega moža. Bayern mi je veliko dal, a tudi vzel. Nogomet mi je dal življenjsko lekcijo za red in disciplino. To je bila klasična nemška šola. Zakaj je tako pomembna? Ker daje poudarek tudi na oblikovanje človeka, osebnost, na izobraževanje. Kajti, če prideš iz Bayerna po dveh, treh, petih ali šestih letih, kot sem jaz, imaš neko referenco, imaš šolo. Ljudje, ki vidijo tvojo osebno izkaznico, drugače gledajo na tebe. To je pomembno, ker če ne bi sprejel zahtev in bil na visoki ravni, bi me že po letu ali dveh zamenjali,« je kljub nesrečnemu koncu, ko ga je poškodba kolena tako rekoč ustavila v njegovem razvoju, hvaležen Bayernu za vse, kar je doživel in naredil.

Z najboljšim strelcem Peruja v zgodovini Paolom Guerrerom sta bila strah in trepet za tekmečeve branilce. FOTO: Osebni Arhiv

Zadnji nemški prvak

»Ni bilo tako lahko, veliko je bilo trpljenja. Takrat je imela nemška šola sloves, da so igralci šli skozi zelo naporen proces, ki je marsikaterega nadarjena igralca odpisal že prej. Le poglejte, koliko nemških igralcev kariero zaključuje pri 40 letih? Domala noben, zato ker so bili treningi v mlajših kategorijah tako zahtevni, močmi. To je bil čisto mehanično ponavljanje. Na primer, moral sem opraviti 120 60-metrskih šprintov s spremembami smeri. Ne verjamem, da je kdo od zdajšnjih najboljših igralcev, ki so sicer vrhunsko pripravljeni, kdaj šel čez takšen proces treninga. To je bila tudi psihologija, ki te je pripravila za kariero. Bil je sistem dela, ki je selekcioniral igralce, kdor je zdržal in šel čez mejo, je bil nared za profesionalno kariero. V Bayernu je bila ta letvica še posebej visoka, ker je imela v Hermannu Gerlandu neverjetno zahtevnega trenerja. On je legenda nemških trenerjev mlajših kategorij, po njem se imenuje stadion, na katerem igra München 1860. Njegov pomočnik je bil slavni Gerd Müller. Gerland je imel podoben sloves kot Felix Magath v članski konkurenci. Bila sta moža trde šole, ki najbrž zdaj ne deluje več. Šlo je za trpljenje, ker je to dopuščal sistem treningov, takrat še ni ni bilo na voljo GPS. Ni bilo drugega nadzora in tehnologije. Oni so vedno imeli prav. Če so na leto ali dve vzgojili igralca, so bili 'kralji'. On, na primer, vedno lahko reče: 'Vzgojil sem Lahma in Schweinsteigerja,« je bil del tega zahtevnega drila edini Slovenec v tedanji Bayernovi šoli.

Borut Semler v dresu Drave in Josip Iličić v dresu Interblocka sta bila tekmeca v 1. SNL. FOTO: Mavric Pivk

Takšna izkušnja je bila res izjemna, stkal je prijateljstva in poznanstva, v tem obdobju je bil zelo uspešen na igrišču.

»Lahm in Schweinsteiger sta bila najuspešnejša iz mojega rodu. Sta starejša, ampak jaz, ko sem bi star 16 let, sem bil član moštva do 19 let. Tudi najboljši strelec Peruja v zgodovini Paolo Guerrero, ki še zdaj igra, je bil pozneje zvezdnik prvega moštva, ali Piotr Trochowski. Lahko bi jih še našteval. Kakorkoli že, v tem obdobju smo bili dvakrat nemški prvaki, leta 2004 drugič in Bayern zadnjič. Od takrat mladinci niso osvojili prvenstva. Jaz pa sem bil najboljši strelec,« je razkril svoj status in sloves, ki mu ga je pomagal zgraditi tudi največji med njimi, Gerd Müller.

»Bil je zelo prijeten mož. Ni se izpostavljal, vedno je bil v isti trenirki, ni imel velikega avtomobila, vsak dan je igral tenis in, da, pokazal je svojo veličino. Spomnim se besed Franza Beckenbauerja, ki je rekel, da če ne bi bilo Gerda Müllerja, ne bi bilo Bayerna, kakršen je danes. On mi je pokazal pot, povedal, da karkoli dosežeš in kjerkoli si, šteje to, da ostaneš normalen človek. Tudi pokojni predsednik Varteksa Anđelko Herjavec mi je ob odhodu rekel lepo misel: 'Glej, zdaj greš v Bayern, jaz sem ti uredil vse, ampak moraš vedeti, da če boš na vrhu ali na dnu, bodi vedno človek. Ko si najboljši ali najslabši, bodi človek. Da naj bom normalen do vseh, človeški. Te besede so mi za vselej ostale v spominu in še zdaj se jih poskušam držati,« je izpostavil moža, ki sta imela pomembno vlogo pri oblikovanju njegove osebnosti. Borut zelo spoštuje tudi zdajšnjega selektorja Hrvaške Zlatka Dalića.

V Latvijo pripeljal Stojanovića in Zeljkovića

»Je zelo dober trener, ampak zato, ker je še boljši psiholog. Hrvaška ima izjemne posameznike in ne potrebuje trenerja. Oni trenirajo v klubih, imajo svoj status. Ko pridejo domov, potrebujejo psihologijo. Ni naključje, da je svojo restavracijo poimenoval 'Familly'. Ustvaril je močno povezano reprezentanco, ki diha in živi kot družina. To manjka Slovencem. On je zelo pobožen, verjame v boga. Reprezentanca je zato povezana. Morda ima tudi srečo, ker ima odlične igralce in verjamejo v njegove zamisli. To je velik plus, skupaj hodijo tudi v Međugorje, zato ker verjamejo v to, kar delajo. In to je najpomembnejše za ekipo in igralce. Če igralec ne verjame trenerju, je težko biti uspešen,« se je dotaknil tudi »razmerij« v eni od najuspešnejših reprezentanc na svetu.

Borut Semler (v sredini) je preživel čudovita leta pri Bayernu, med drugim se je družil tudi z Bastienom Schweistegerjem (desno). FOTO: Osebni arhiv

Tudi po koncu kariere je Borut ostal v nogometu. »Prvič sem se zavedel, da je moja nogometna kariera ogrožena po poškodbi. Zdravnik mi je rekel, da morda ne bom več mogel igrati. Ko sem se vrnil na igrišče, ni bilo več tako, kot sem si želel. Enostavno nekatere stvari niso delovale, tako, kot bi, če bi bil zdrav. V najpomembnejšem obdobju, ko sem bil star 19 let, sem upal, da bom naredil korak naprej, pa sem izgubil celo leto. Začel sem dojemati, da se bo treba usmeriti tudi v druge stvari. Naučil sem se nemški jezik, to je velik plus, Bayernova šola je dala širino, poznanstva,« je začel odkrivati drugo kariero, ki je nadvse zanimiva.

ℹ

Semler Apačan (roj. 25. februarja leta 1985) je bil šest sezon član Bayerna, a v članski konkurenci ni nikoli zaigral, v mlajših kategorijah pa je veljal za enega od najbolj nadarjenih napadalcev münchenskega kluba. Na njegovo nogometno kariero je usodno vplivala huda poškodba kolena. »Poškodoval sem si križne vezi, notranje ligamente, meniskus in hrustanec. Kirurg mi je po operativnem posegu rekel, da se morda nikoli več ne bom vrnil v nogomet.« Pod vodstvom selektorja Braneta Obalak je dobil tudi klic v slovensko reprezentanco in zanjo zbral sedem nastopov. Na klubski ravni je v članski konkurenci igral še na Hrvaškem, v Sloveniji, Rusiji, Kazahstanu in Avstriji. Kariero je sklenil pri 31 letih.

»Nisem zastopnik, a sem desna roka ruskega poslovneža in lastnika ciprskega kluba Pafos, ki je v tej sezoni igral v ligi prvakov, ter še drugih petih klubov Spoznal sem ga, ko je bil Luka Elsner na Cipru. Posredoval sem tudi pri prihodu Slaviše Stojanovića v Latvijo, pozneje tudi Zorana Zeljkovića,« je povedal še vedno zelo mladostni Borut, ki je v pogovoru za VAR še bolj podrobno razkril svoje zdajšnje nogometne aktivnosti, obdobje pri Bayernu, in tudi, kako se je znašel v svetu »slaščic«, zdravja ...

