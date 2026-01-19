  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Boštjan Cesar bo prevzel 57. reprezentanco sveta

    Na lestvici Mednarodne nogometne zveze je slovenska reprezentanca nazadovala za dve mesti.
    Slovenski reprezentanti se bodo spet zbrali marca za dve prijateljski tekmi. Mar s selektorjem Boštjanom Cesarjem? FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Slovenski reprezentanti se bodo spet zbrali marca za dve prijateljski tekmi. Mar s selektorjem Boštjanom Cesarjem? FOTO: Blaž Samec
    STA, R. T.
    19. 1. 2026 | 21:05
    19. 1. 2026 | 21:05
    A+A-

    Slovenska nogometna reprezentanca, ki bo kmalu dobila novega selektorja, po vsej verjetnosti bo to Boštjan Cesar, je na posodobljeni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) izgubila dve mesti in je po novem 57. reprezentanca sveta. Na vrhu ostaja Španija.

    Premike so zaznamovale predvsem afriške reprezentance, ki so se pretekli mesec dni merile na afriškem prvenstvu. Prvak Senegal je napredoval za sedem mest in je 12.

    Finalisti afriškega pokala narodov Maročani so se prvič po aprilu 1998 znova vrnili med prvo deseterico in so zdaj na osmem mestu, najvišje doslej. S tem so Hrvaško izrinili iz »top 10« na 11. mesto.

    Drugje med elitno deseterico ni sprememb, kot tudi ne na vrhu lestvice. Španci imajo minimalen naskok pred Argentinci in Francozi, četrti so Angleži.

    Največji skok je uspel Nigeriji, tretjeuvrščeni z afriškega prvenstva, in četrtfinalistom Kamerunom, obe reprezentanci sta napredovali za 12 mest. Kamerun je s tem ena izmed dveh reprezentanc, ki sta prehiteli Slovenijo. Druga je Demokratična republika Kongo.

    Naslednjo posodobljeno lestvico bo Fifa predvidoma objavila 1. aprila.

    Lestvica Fife (19. januar):

    1. (1) Španija 1877,18

    2. (2) Argentina 1873,33

    3. (3) Francija 1870

    4. (4) Anglija 1834,12

    5. (5) Brazilija 1760,46

    6. (6) Portugalska 1760,38

    7. (7) Nizozemska 1756,27

    8. (11) Maroko 1736,57

    9. (8) Belgija 1730,71

    10. (9) Nemčija 1724,15

    ...

    57. (55) Slovenija 1447,31

    ...

     

    Več iz teme

    nogometslovenska reprezentancaFifalestvicaBoštjan Cesar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Nogomet
    Lestvica Fife

    Boštjan Cesar bo prevzel 57. reprezentanco sveta

    Na lestvici Mednarodne nogometne zveze je slovenska reprezentanca nazadovala za dve mesti.
    19. 1. 2026 | 21:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nekdanji prvi mož Teša znova na zatožni klopi

    Pri nakupu in brezplačnem najemu trgovine Osmica naj bi termoelektrarno oškodoval za najmanj 861.018 evrov.
    Špela Kuralt 19. 1. 2026 | 20:08
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Zgodba o smučarskem skakalcu Roku Oblaku

    Končuje študij in se na skakalnicah počasi približuje najboljšim

    V svetovnem pokalu se vse bolj uveljavlja Rok Oblak. Pred skoki si za sprostitev zavrti tudi slovensko glasbo. Rad bere in riše na tabličnem računalniku.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ameriško izsiljevanje

    Bruselj bi najprej poskusil z dialogom

    Evropska unija razmišlja o odzivu na Trumpove carine na treh ravneh.
    Peter Žerjavič 19. 1. 2026 | 19:44
    Preberite več
