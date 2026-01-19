Boštjan Cesar bo prevzel 57. reprezentanco sveta

Slovenska nogometna reprezentanca, ki bo kmalu dobila novega selektorja, po vsej verjetnosti bo to Boštjan Cesar, je na posodobljeni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) izgubila dve mesti in je po novem 57. reprezentanca sveta. Na vrhu ostaja Španija.

Premike so zaznamovale predvsem afriške reprezentance, ki so se pretekli mesec dni merile na afriškem prvenstvu. Prvak Senegal je napredoval za sedem mest in je 12.

Finalisti afriškega pokala narodov Maročani so se prvič po aprilu 1998 znova vrnili med prvo deseterico in so zdaj na osmem mestu, najvišje doslej. S tem so Hrvaško izrinili iz »top 10« na 11. mesto.

Drugje med elitno deseterico ni sprememb, kot tudi ne na vrhu lestvice. Španci imajo minimalen naskok pred Argentinci in Francozi, četrti so Angleži.

Največji skok je uspel Nigeriji, tretjeuvrščeni z afriškega prvenstva, in četrtfinalistom Kamerunom, obe reprezentanci sta napredovali za 12 mest. Kamerun je s tem ena izmed dveh reprezentanc, ki sta prehiteli Slovenijo. Druga je Demokratična republika Kongo.

Naslednjo posodobljeno lestvico bo Fifa predvidoma objavila 1. aprila.

Lestvica Fife (19. januar):

1. (1) Španija 1877,18

2. (2) Argentina 1873,33

3. (3) Francija 1870

4. (4) Anglija 1834,12

5. (5) Brazilija 1760,46

6. (6) Portugalska 1760,38

7. (7) Nizozemska 1756,27

8. (11) Maroko 1736,57

9. (8) Belgija 1730,71

10. (9) Nemčija 1724,15

...

57. (55) Slovenija 1447,31

...