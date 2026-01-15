Boštjan Cesar bo v začetku tedna postal slovenski selektor

Vodstvo Nogometne zveze Slovenije je izbralo naslednika Matjaža Keka na reprezentančni klopi, predsednik Radenko Mijatović se je odločil za nekdanjega Kekovega pomočnika Boštjana Cesarja.

Nekoč odlični branilec in dolgoletni reprezentant je bil predviden kot Kekov naslednik, dokler ni presenetil z odločitvijo, da sprejme ponudbo Maribora, očitno pa si vrat na Brdu z nenadnim slovesom ni dokončno zaprl. Cesar je po naših informacijah edini kandidat za mesto selektorja in čaka le še potrditev izvršnega sveta, kar naj bi se zgodilo v prvih dneh naslednjega tedna.

Vodstvo nogometne zveze sicer imenovanja Cesarja ne komentira, dokler ne bodo opravljene vse formalnosti, a zapletov ne pričakuje nihče. Cesar bo tako postal osmi selektor slovenske izbrane vrste.