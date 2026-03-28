Boštjan Cesar brez Šeška in Oblaka, a z Bijolom in razigranima napadalcema

Slovenska nogometna reprezentanca se na prvi tekmi pod selektorjem Boštjanom Cesarjem na Puškáš Areni, ki bo letos gostila finale lige prvakov, v Budimpešti ob 18. uri na prijateljski tekmi meri z Madžarsko.

Brez prvih zvezdnikov, a naši imajo veliko kakovosti

Domači so bili pred začetkom v vlogi občutnega favorita, medtem ko je igra slovenske reprezentance manjša uganka. V prvi enajsterici manjkata blažje poškodovana nosilca igre Jan Oblak in Benjamin Šeško.

Med vratnicama bo stal Igor Vekić, v obrambi bodo Jaka Bijol, Marcel Ratnik, Vanja Drkušić in Erik Janža. V sredini bodo igro kreirali Petar Stojanović, Adam Gnezda Čerin, Danijel Šturm in Timi Max Elišnik, medtem ko bosta v konici napada izjemno razigrana Andraž Šporar ter Žan Vipotnik.

Žan Vipotnik je v izjemni formi, bo zatresel madžarsko mrežo?FOTO: Facebook Swansea City

Največje presenečenje je izbor Stojanovića in Gnezde Čerina, ki v svojih klubih ne dobivata prav veliko igralnega časa, a s svojimi izkušnjami bi bila lahko zelo pomemben člen v prvi enajsterici.

Pri Madžarih, ki jih vodi Marco Rossi, bosta glavna nosilca igre Liverpoolova Milos Kerkez ter Dominik Szoboslai. V obrambi bo nevaren nekdanji soigralec Benjamina Šeška pri RB Leipzigu Willi Orbán, v napadu pa bo potrebno paziti na Dániela Lukácsa.