Po prvih zmagah v Glasgowu in Skopju bo Slovenija igrala za preboj v elitni razred lige narodov. Ko je Boštjan Cesarprevzel reprezentanco, se je najprej z nekaterimi igralci pogovoril na samem. »Moja največja zmaga je, da sem reprezentanco v relativno kratkem času obrnil in da ima spet zmagovalni duh,« pravi selektor. Kako je brez Benjamina Šeška sestavil napad, ki bi ga marca malokdo napovedal, in zakaj ga ne preseneča, da je obramba ostala trdna, čeprav jo je spreminjal skoraj na vsaki tekmi?

»V življenju me ni strah ničesar,« odgovarja Cesar na vprašanje, ali ga pred dodatnimi kvalifikacijami skrbi, da bi Slovenija proti močnejšemu tekmecu doživela visok poraz. V pogovoru za Delo je pojasnil, kaj mu pred bojem za elito vliva samozavest in zakaj si rad postavlja »visoke, morda tudi nerealne cilje«. Spomnil se je tudi tedna v Rimu, ko mu je José Mourinho odprl vrata slačilnice in si vzel čas za pogovor na štiri oči. Cesar je imel vprašanja že zapisana.

Ko ste prevzeli reprezentanco, od zunaj ni bila videti v najboljšem stanju. Kakšno slačilnico ste dobili?

Ko sem postal selektor, sem bil že v stikih z ljudmi v reprezentanci, imel sem jih tudi v času, ko sem bil v Mariboru. Seveda stanje ni bilo dobro, to je jasno in zavedati se moramo, da je reprezentanca v dveh letih po evropskem prvenstvu tonila, prejemala veliko zadetkov in praktično dve leti ni zmagala na tekmi. V takšnem stanju ni bilo lahko.