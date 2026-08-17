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Nogomet

Boštjan Cesar je dobil nasprotnika, njegova prva preizkušnja bo v Stožicah

Sebastien Pocognoli je novi selektor škotske reprezentance, prvič bo v vlogi selektorja na dvoboju Uefine lige narodov s Slovenijo.
Sebastien Pocognoli je Union Saint-Gilloise popeljal do prvega naslova belgijskega prvaka po 90 letih. FOTO: Franck Fife/AFP
Galerija
Sebastien Pocognoli je Union Saint-Gilloise popeljal do prvega naslova belgijskega prvaka po 90 letih. FOTO: Franck Fife/AFP
T. E.
17. 8. 2026 | 09:02
17. 8. 2026 | 09:17
2:25
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Nova sezona klubskega nogometa se je začela, a na obzorju je tudi že prvi reprezentančni odmor. Slovenska reprezentanca bo tako konec septembra in v začetku oktobra odigrala štiri dvoboje v Uefini ligi narodov, njen prvi nasprotnik pa bo Škotska. 

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Na selektorsko klop Škotov se je včeraj usedel Sebastien Pocognoli, 39-letni Belgijec, ki je v času svoje igralske kariere med drugim nastopal za AZ Alkmaar, Standard Liege in West Bromwich Albion. Po upokojitvi je kmalu zakorakal v trenerske vode in sprva vodil mladinske selekcije pri klubih Union Saint-Gilloise in Genk ter mladinsko belgijsko ekipo. Leta 2024 se je vrnil v Bruselj in tokrat prevzel člansko ekipo kluba Union St. Gilloise ter ga popeljal do prvega naslova belgijskega prvaka po 90 letih. Oktobra lani je bil imenovan za novega trenerja Monaca, a je moral junija položaj zapustiti. 

Pri Škotski je nasledil Steva Clarka, ki se je poslovil po izpadu iz skupinskega dela svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, na katerem so njegovi varovanci vknjižili poraza proti Braziliji in Maroku ter zmago proti Haitiju. Clarke je reprezentanco vodil od maja leta 2019 in se je z njo uvrstil tudi na dve evropski prvenstvi.

Prvi dvoboj 26. septembra

Pocognolija prvi dvoboji čakajo jeseni, ko bo Škotska zaigrala v skupini B1 v ligi narodov, v kateri sta poleg Slovenije še Severna Makedonija in Švica. »Do prvega pripravljalnega tabora ni več dolgo, zato bomo v prihodnjih tednih posvetili čas pripravam na Uefa ligo narodov in uresničevanju teh načrtov na treningih, ko se bomo naslednji mesec ponovno zbrali,« je ob imenovanju povedal 39-letnik. 

Boštjan Cesar je januarja postal slovenski selektor. FOTO: Leon Vidic
Boštjan Cesar je januarja postal slovenski selektor. FOTO: Leon Vidic

Slovenci pod vodstvom Boštjana Cesarja se bodo s Škoti pomerili na štadionu Stožice 26. septembra, nato se bosta 6. oktobra obe izbrani vrsti udarili še v Glasgowu, največjem mestu na Škotskem. 

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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