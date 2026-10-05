Boštjan Cesar na kraju jubileja: Nikoli ne bom pozabil Škotske

Slovenska nogometna reprezentanca je na Škotskem in prav zdaj prvič spoznava travnato površino stadiona Hampden Park. Selektor Boštjan Cesar je na novinarski konferenci poudaril, da ima na ta kraj izvrstne spomine, poudaril pa tudi, kaj Slovenija potrebuje za uspeh. Proti Škotski na šestih medsebojnih tekmah ni zmagala še nikoli. »Fenomenalen stadion je to in res glasni navijači, to ti ostane za vse življenje. Imel sem srečo, da sem tukaj že igral. Želja vseh nas je, da bi se sem vrnili tudi na evropskem prvenstvu, a čaka nas še veliko dela in dolge kvalifikacije.«

»Kar precej igralcev ni standardnih v svojih klubih, ne igrajo tako redno, zato z vsako tekmo reprezentančnega zbora rastemo. Moramo biti še pametnejši, nič ne gre čez noč. Tudi na naslednjih tekmah moramo biti še boljši, predvsem pa bomo morali biti mentalno zelo močni,« je še dodal selektor.

Cesar se zaveda, da bo moral tudi umirit strasti nogometašev. »Fantje so profesionalci, večina jih pozna takšne stadione. Evforije ne sme biti, gledati moramo nase. Moram jih nekoliko umiriti, predvsem pa poskrbeti, da naredijo tisto, kar si želimo. Ko izvajajo te naloge, smo videti zelo dobro. Vsi so zdravi. Potovanj je veliko, a je bilo vse dobro organizirano, regeneracija pa bo končana šele jutri. Selektor Škotske najbrž ne bo veliko spreminjal. Pri nas bo poudarek na regeneraciji in naši taktiki, jutri pa bomo dorekli še zadnje podrobnosti.«

Za konec je Cesar, ki je prav proti Škotski odigral jubilejno 100. tekmo za Slovenijo, odkril, kaj še potrebujejo za uspeh pred nasprotnikovim golom: »Če bi bila tista zadnja podaja boljša, bi imeli kakšen gol več na svojem računu. Obramba na prvi tekmi v Ljubljani ni bila popolna, na drugi je bila boljša, taktično pa je bila tretja tekma z naše strani najboljša. Pomembna je prava postavitev veznih in krilnih igralcev ter napadalca, da iščejo prostor med linijami. Igralec z žogo mora imeti več rešitev, ne le ene. Tu imamo še precej prostora za napredek. Več ko bodo fantje igrali v klubih, lažje bo tudi reprezentanci.«