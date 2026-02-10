Boštjan Cesar poslal sporočilo Hrvatom

Pomladi bo prvič v vlogi selektorja slovensko reprezentanco vodil Boštjan Cesar. Resda je v preteklosti nekajkrat začasno že zamenjal svojega tedanjega šefa Matjaža Keka, a potem ko so ga pred tremi tedni na NZS uradno ustoličili, bodo zanj v letošnji pomladi uvodne preizkušnje z Madžarsko, s Črno goro in Hrvaško.

S slednjo se bodo naši nogometaši pomerili v Varaždinu, Cesar pa je v velikem intervjuju za hrvaški dnevnik Večernji list poudaril: »Zelo mi ustreza, ker bomo imeli tako močno tekmo. Naši nogometaši so pogosto igrali proti hrvaškim, sosedje smo in imamo medsebojne odnose. V Varaždinu bomo napadli zmago, po tekmi pa bomo zaželeli srečo Hrvaški na mundialu.«

Ljubljančan ima stalno bivališče v Zagrebu, posebej pa se ga spominjajo privrženci Dinama, saj je nekoč nosil modri dres kultnega kluba iz hrvaške metropole. Obenem pa je v omenjenem pogovoru razgrnil zadovoljstvo zaradi odličnih predstav Mihe Zajca pri Dinamu, kjer je očitno med udarnimi aduti trenerja Maria Kovačevića v pohodu na šampionsko lovoriko. Ob tem pa je dodal: »V naslednjih dneh se bom pogovoril z Miho, da vidim, kako razmišlja o reprezentanci.«