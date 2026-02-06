  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Boštjan Cesar razkril ekipo, ki bo bdela nad nogometno reprezentanco

Novi selektor nogometne izbrane vrste je javnosti predstavil strokovni štab slovenske reprezentance. Veliko jih je s Cesarjem sodelovalo že v Mariboru.
Novi slovenski selektor Boštjan Cesar. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Novi slovenski selektor Boštjan Cesar. FOTO: Leon Vidic/Delo
M. Ru.
6. 2. 2026 | 19:38
6. 2. 2026 | 19:41
2:03
A+A-

Novi selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je pred prvimi pripravljalnimi tekmami izbral ekipo, ki mu bo v reprezentančnem štabu pomagala voditi ekipo. Na njej ni večjih sprememb, tako kot Cesar, ki je s 102 tekmama rekorder po številu nastopov za Slovenijo, so tudi njegovi pomočniki vsi nekdanji reprezentanti.

image_alt
Za Edena Hazarda ni neznank, najboljši je ...

Kot trenerji bodo s Cesarjem sodelovali Bojan Jokić, Aleksandar Radosavljević in drugouvrščeni po številu zadetkov za slovensko izbrano vrsto Milivoje Novaković, ki je bil že doslej pod Matjažem Kekom del trenerske zasedbe. 

Jokić je za reprezentanco zbral le dva nastopa manj od Cesarja, kot nogometaš pa se je preizkusil tudi v angleškem Nottingham Forestu in španskem Villarealu. V Sloveniji je igral za Triglav in Gorico, skupaj z Radosavljevićem pa je bil v Cesarjevi ekipi tudi v Mariboru.

Nekdanji legendarni slovenski napadalec Milivoje Novaković je z novim selektorjem sodeloval v letih, ko sta bila oba pomočnika Matjaža Keka v reprezentanci. Po Cesarjevem odhodu na Štajersko je postal Kekova desna roka, zato je pomembno predvsem dejstvo, da se dobro razume z vsemi nogometaši, ki so nastopali v slovenskih barvah.

Za vratarje bo še naprej skrbel Borut Mavrič, kondicijski trener pa je postal Srđan Prodanović, ki je z novim selektorjem prav tako sodeloval že v Mariboru. Z Ljudskega vrta prihaja tudi novi analitik Tadej Pirtovšek, Slovenijo pa prva tekma pod novim vodstvom čaka 28. marca, ko se bo ta srečala z Madžarsko.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Turka je izbral za Real

Za Edena Hazarda ni neznank, najboljši je ...

Nekdanji nogometni zvezdnik je vpogovoru za La Gazzetta dello Sport madridskemu Realu, pri katerem je končal kariero, priporočil Kenana Yildiza.
6. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Turka je izbral za Real

Za Edena Hazarda ni neznank, najboljši je ...

Nekdanji nogometni zvezdnik je vpogovoru za La Gazzetta dello Sport madridskemu Realu, pri katerem je končal kariero, priporočil Kenana Yildiza.
6. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Los Angeles 2028

Kanček kalifornijskega olimpijskega duha bo ujel tudi New York

Prireditelji olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu so se odločili za vseameriški nogometni olimpijski turnir. Tekme skupinskega dela bodo tudi na vzhodu.
6. 2. 2026 | 12:12
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Los Angeles 2028

Kanček kalifornijskega olimpijskega duha bo ujel tudi New York

Prireditelji olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu so se odločili za vseameriški nogometni olimpijski turnir. Tekme skupinskega dela bodo tudi na vzhodu.
6. 2. 2026 | 12:12
Preberite več
Premium
Šport  |  Tenis
Davisov pokal

Na krilih Šeškovega podviga po novo zmago

Danes in jutri v Velenju dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Turčijo, na igrišču tudi naš junak iz Melbourna.
Siniša Uroševič 6. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Tenis
Davisov pokal

Na krilih Šeškovega podviga po novo zmago

Danes in jutri v Velenju dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Turčijo, na igrišču tudi naš junak iz Melbourna.
Siniša Uroševič 6. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Politični obračuni

Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Domnom Prevcem

Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Občina Cerkno

V Dolenjih Novakih napeto: zemeljski plaz se je utrgal v bližini hiš (VIDEO)

Gasilci so zaradi močnega dežja situacijo plazu spremljali vso noč, na kraj so napotili kopača, ki odstranjuje nasuti material v strugi.
5. 2. 2026 | 14:25
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Afera Epstein

Od vrtnarjevega sina do spolnega prestopnika: kako je Epstein obogatel?

Nekateri strokovnjaki sumijo, da je svoje premoženje utemeljil na izsiljevanju in nezakonitih dejavnostih.
5. 2. 2026 | 19:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Boštjan Cesarnogometnogometna reprezentancaNZSMilivoje NovakovićSlovenijaMariborselektorSlovenska nogometna reprezentanca

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Stožice

Stožice razprodane pred zadnjim dnem EP v futsalu

V Stožicah pričakujemo zadnji dan prvenstva stare celine v dvoranskem nogometu. V finalu dvoboj med Španijo in Portugalsko.
6. 2. 2026 | 20:11
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
ICE

Dva avtobusa, dvajset specialcev in olimpijski ogenj

Olimpijske igre so razlog za vznemirljiva pričakovanja. Hkrati pa so zimske olimpijske igre razlog za tesnobo.
Ali Žerdin 6. 2. 2026 | 20:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Zaenkrat neznani virus

Številni v Šmarjeških Toplicah s prebavnimi težavami

Nekaj gostov je zaradi slabega počutja prekinilo zdraviliško zdravljenje. Za zdaj ni znano, za katero virusno okužbo gre.
6. 2. 2026 | 19:58
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Reprezentanca

Boštjan Cesar razkril ekipo, ki bo bdela nad nogometno reprezentanco

Novi selektor nogometne izbrane vrste je javnosti predstavil strokovni štab slovenske reprezentance. Veliko jih je s Cesarjem sodelovalo že v Mariboru.
6. 2. 2026 | 19:38
Preberite več
Novice  |  Svet
Italija

Za nošenje rezil daljših od osem centimetrov predvidena zaporna kazen

Kritiki svarijo pred negativnimi posledicami zaostritve varnostne zakonodaje v Italiji.
Gašper Završnik 6. 2. 2026 | 19:27
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Zaenkrat neznani virus

Številni v Šmarjeških Toplicah s prebavnimi težavami

Nekaj gostov je zaradi slabega počutja prekinilo zdraviliško zdravljenje. Za zdaj ni znano, za katero virusno okužbo gre.
6. 2. 2026 | 19:58
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Reprezentanca

Boštjan Cesar razkril ekipo, ki bo bdela nad nogometno reprezentanco

Novi selektor nogometne izbrane vrste je javnosti predstavil strokovni štab slovenske reprezentance. Veliko jih je s Cesarjem sodelovalo že v Mariboru.
6. 2. 2026 | 19:38
Preberite več
Novice  |  Svet
Italija

Za nošenje rezil daljših od osem centimetrov predvidena zaporna kazen

Kritiki svarijo pred negativnimi posledicami zaostritve varnostne zakonodaje v Italiji.
Gašper Završnik 6. 2. 2026 | 19:27
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo