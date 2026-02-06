Boštjan Cesar razkril ekipo, ki bo bdela nad nogometno reprezentanco

Novi selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je pred prvimi pripravljalnimi tekmami izbral ekipo, ki mu bo v reprezentančnem štabu pomagala voditi ekipo. Na njej ni večjih sprememb, tako kot Cesar, ki je s 102 tekmama rekorder po številu nastopov za Slovenijo, so tudi njegovi pomočniki vsi nekdanji reprezentanti.

Kot trenerji bodo s Cesarjem sodelovali Bojan Jokić, Aleksandar Radosavljević in drugouvrščeni po številu zadetkov za slovensko izbrano vrsto Milivoje Novaković, ki je bil že doslej pod Matjažem Kekom del trenerske zasedbe.

Jokić je za reprezentanco zbral le dva nastopa manj od Cesarja, kot nogometaš pa se je preizkusil tudi v angleškem Nottingham Forestu in španskem Villarealu. V Sloveniji je igral za Triglav in Gorico, skupaj z Radosavljevićem pa je bil v Cesarjevi ekipi tudi v Mariboru.

Nekdanji legendarni slovenski napadalec Milivoje Novaković je z novim selektorjem sodeloval v letih, ko sta bila oba pomočnika Matjaža Keka v reprezentanci. Po Cesarjevem odhodu na Štajersko je postal Kekova desna roka, zato je pomembno predvsem dejstvo, da se dobro razume z vsemi nogometaši, ki so nastopali v slovenskih barvah.

Za vratarje bo še naprej skrbel Borut Mavrič, kondicijski trener pa je postal Srđan Prodanović, ki je z novim selektorjem prav tako sodeloval že v Mariboru. Z Ljudskega vrta prihaja tudi novi analitik Tadej Pirtovšek, Slovenijo pa prva tekma pod novim vodstvom čaka 28. marca, ko se bo ta srečala z Madžarsko.