    Nogomet

    Slovenski nogometaši imajo končno novega selektorja

    Nogometna zveza Slovenije je na mesto selektorja članske reprezentance imenovala nekdanjega pomočnika Matjaža Keka Boštjana Cesarja.
    FOTO: Leon Vidic/Delo
    FOTO: Leon Vidic/Delo
    Matic Rupnik
    20. 1. 2026 | 16:19
    20. 1. 2026 | 16:42
    Nogometna zveza Slovenije je potrdila, da je Boštjan Cesar postal novi selektor članske reprezentance. 43-letni nekdanji nogometaš je bil v preteklih letih pomočnik bivšega stratega na slovenski klopi Matjaža Keka, pozneje pa je prevzel mesto trenerja NK Maribor.

    Boštjan Cesar bo prevzel 57. reprezentanco sveta

    Zaradi nestrinjanj s turškimi lastniki je vijolične zapustil dokaj hitro, zadnjih nekaj mesecev pa ni imel trenerske službe. Po Kekovem odhodu smo dolgo časa ugibali, kdo bo novi selektor, omenjali so se tujci, poleg Cesarja pa sta bila kandidata tudi Darko Milanič in Ante Šimundža. 

    Prvi večji cilj reprezentance bo jesenska liga narodov, naša ekipa bo tekmovala v ligi B. V letu 2027 ekipo čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028, letos pomladi pa izbrano vrsto čaka nekaj prijateljskih tekem. 

    FOTO: Jure Eržen/Delo
    Igralsko kariero je sklenil leta 2018. FOTO: Jure Eržen/Delo

    Cesar je sicer tudi rekorder po številu nastopov za slovensko reprezentanco, v dresu katere je nastopil kar 102-krat. Dolgo let je nosil tudi kapetanski trak in zato lahko trdimo, da kar najbolje pozna delovanje zveze in ekipe. Njegov vrhunec kariere je bil nedvomno nastop na svetovnem prvenstvu 2010, ko je s Slovenijo drugič v zgodovini igral na največjem nogometnem odru. 

    Kar pritiče klubske kariere je največ let preživel v italijanskem Chievu, kjer je zbral 247 uradnih nastopov. Igral je tudi v Franciji za Marseille in Grenoble, prav tako pa je kot eden redkih Slovencev zaigral na Otoku, kjer je bil član West Bromwich Albiona. 

    FOTO: NK Maribor
    Na klopi NK Maribor ni zdržal prav dolgo. FOTO: NK Maribor

    Spomnimo, Cesar je slovensko reprezentanco že vodil na petih tekmah, ko je bil odsoten Matjaž Kek. V tem času so naši fantje ostali neporaženi, med drugim pa so na razprodanih Stožicah z 2:0 premagali Portugalsko in v solze spravili tudi legendarnega Cristiana Ronalda. 

    Pred Cesarjem je zelo pomembno obdobje. Slovenska reprezentanca že dolgo ni imela tako kakovostnih nogometašev – Jaka Bijol (žal je staknil poškodbo), Žan Vipotnik in Benjamin Šeško na Otoku igrajo vrhunsko, tja se zdaj seli še Tomi Horvat. Jan Oblak ostaja eden najboljših vratarjev na svetu, po ostalih evropskih ligah pa stalno igrajo tudi drugi reprezentanti. 

