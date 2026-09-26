Boštjan Cesar: Za nas je to velika točka

Na novinarski konferenci po tekmi smo slišali od obeh selektorjev zelo realen in prav jasen pogled na vse, kar se je dogajalo pred 12.000 gledalci – med njimi je bilo 1500 Škotov – na tej tekmi.

Boštjan Cesar, selektor Slovenije: »Videli smo dva različna polčasa. Začetek tekme je bil takšen, kot smo se dogovorili, tekmeca smo se lotili agresivno, dobili smo nekaj dvobojev, bili smo hitrejši. V 2. polčasu pa je pri našem moštvu sledil velik padec, izgubljali smo dvoboje, na koncu smo osvojili veliko točko. Moramo vedeti, da smo igrali proti ekipi, ki je telesno med najboljšimi. Tako je to, ko njihovi reprezentanti igrajo v najboljših petih ligah po Evropi, dobro vem, kako je to, ker sem dolgo tudi sam igral na tej ravni. Škotski igralci so med nosilci v svojih moštvih.V prihodnje bi si želel, da poskusimo zdržati čim dlje časa. Res pa bomo težko osvajali točke. Zdaj bo treba v nedeljo pregledati stanje v moštvu in se pripraviti na torkovo tekmo z Makedonci. Vemo, da nas čaka težka tekma, upam, da bo travnata površina boljša, ker tokrat ni bila brezhibna. Pripravljali se bomo po načrtu, izhodišče bo naša igra v 1. polčasu. Že v tem 1. polčasu je eden od naših štoperjev pretekel 5,7 km, kar je za to igralno mesto veliko. To jasno kaže, kako telesno zahtevna je bila ta tekma. V naši skupini ni slabih tekmecev, me pa veseli, da sem po štirih prejšnjih tekmah, odkar sem letos postal selektor, prvič dočakal, da smo obdržali nedotaknjeno mrežo.«

Boštjan Cesarja v prihodnjih dneh čaka veliko dela.

Sebastien Pocognoli, selektor Škotske: »Prve misli o tekmi mi ponujajo dober vtis, toda moram še v miru analizirati vse, kar je bilo v tem popoldnevu. Res smo pričakovali agresivno slovensko moštvo in na začetku smo bili bolj pasivni, a se obenem dobro branili. Imeli smo dve priložnosti, toda Slovenija je bila v 1. polčasu boljša. Po mojem mnenju smo nato odigrali zelo dober 2. polčas, z dobro komunikacijo na igrišču, a glede na vse videno bi morali zadeti vsaj enkrat. Igralcem sem dejal na začetku, naj bodo zbrani in potrpežljivi in dejansko smo bili pozneje v 2. polčasu boljši. Moramo ostati pozitivni in tako pristopiti naslednji tekmi.«