Brane Oblak mi ni naredil usluge, v slačilnici sem bil tarča posmeha

Dejan Grabić je v tej sezoni zbirko nogometnih vlog dopolnil s položajem športnega direktorja Brava. Nekdanji nogometaš in pozneje trener se je na nogometni oder vrnil po triletnem premoru, potem ko se je avgusta leta 2024 razšel z Muro. Športna pot 46-letnega Dolenjca s stalnim prebivališčem v Ljubljani je nadvse zanimiva, v njej pa je tudi nešportno poglavje – leto dni je bil »trener« (učitelj) v Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. V Delovem nogometnem podkastu VAR je vsestranski Grabić razkril nogometno in življenjsko »dušo«. FOTO: Marko Feist/Delo Na slovenski nogometni oder je Dejana Grabića izstrelil vselej pronicljivi in lucidni Brane Oblak. Legenda slovenskega nogometa je, kot pri drugih številnih nadarjenih igralcih, videl nekaj več. »On je naš ...