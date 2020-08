Branita ugled Španije in Anglije

Ljubljana

Trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjær in prvi strelec evropske lige Bruno Fernandes: FOTO: Handout Reuters

- Kdo bo prvi finalist evropske lige, Sevilla ali Manchester United? To je današnja večerna neznanka prvega polfinalnega dvoboja, ki bi utegnil biti prava poslastica. Ob 21. uri se bosta v Kölnu pomerila španski serijski zmagovalec EL (osvojil je pet lovorik) in padli angleški velikan, ki je nazadnje »drugoligaško« lovoriko osvojil leta 2016 pod vodstvomOba kluba branita padli ugled španskega in angleškega nogometa v ligi prvakov, ki sta si jo v naslednji sezoni že zagotovila skozi domače prvenstvo. Sevilla in United sta bila četrta.Jutri se bosta v drugem polfinalu v Düsseldorfu še milanski Inter in Šahtar iz Donecka.Sevilla je v izločilnih bojih izločila Cluj, Romo in Wolverhampton, United je ugnal Brugge, Lask Linz in København, Inter je bil boljši od Ludogorca, Getafeja in Bayerja Leverkusna, Šahtar pa od Benfice, Wolfsburga in Basla.Finale bo 21. avgusta ob 21. uri v Kölnu.