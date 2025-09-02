Bratislava navdušena: Andraž, dobrodošel doma!

Navdušenju med privrženci nogometašev bratislavskega Slovana, sicer najuspešnejšega slovaškega kluba in zdaj udeleženca skupinskega dela tekmovanja v konferenčni ligi, ob prihodu slovenskega reprezentanta Andraža Šporarja ni konca ne kraja. Ljubljančan je nekoč že zabijal gole za ta kultni klub iz slovaške metropole, postal tudi najboljši nogometaš sezone v slovaški ligi, nato pa ga je nogometna pot peljala na Portugalsko, v Anglijo, Grčijo in nazadnje Turčijo.

Zdaj se vrača k Slovanu, njegov prihod v Bratislavo je botroval pravi evforiji tako med privrženci kot tudi v klubskih pisarnah. »Dobrodošel doma, Andraž! Navdušen sem, ker se nam je posrečilo uresničiti tvojo veliko vrnitev. Ko si pred šestimi leti za rekorden znesek (6 mio. €; o. p.) prestopil k Sportingu, sem dejal, da imaš pri nas vedno odprta vrata. Ostali smo v stiku in zdaj je napočil pravi čas vrnitve,« je vzhičeno povratniku sporočil generalni menedžer kluba Ivan Kmotrik ml.

Naš napadalec, ki se zdaj z reprezentančnimi soigralci na Brdu pri Kranju pripravlja za prihajajoči tekmi s Švedsko v petek ter tri pozneje s Švico, pa prav tako ni skrival veselja, ker bo vnovič oblekel svetlo modri Slovanov dres: »Srečen sem, ker sem doma, na Opečnatem polju (štadion Slovana, o. p.). Tudi v teh letih, ko sem igral drugod po Evropi, sem na daljavo spremljal Slovanove izide ter se veselil zmag tako v domačem prvenstvu kot v evropskih tekmovanjih.«