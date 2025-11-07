Bratislava: Zakaj je Bajrić vedno tiho?

Nogometni evropski četrtek je botroval različnim razpoloženjem, med tistimi, ki so bili prav razočarani, pa so bili nogometaši bratislavskega Slovana. Največji slovaški klub, pri katerem zelo vidni vlogi pripadata slovenskima igralcema Kenanu Bajriću in Andražu Šporarju, je ostal praznih rok na Finskem – boljši je bil Kuopio s 3:1.

Pri edinem golu za goste je bil Šporar asistent, Nino Marcelli pa strelec. Sicer pa v bratislavskem dnevniku Šport kot najboljšega Slovanovega igralca v dosedanjem delu sezone ocenjujejo Bajrića.

»Mar ne bi moral biti Kenan vodja tega moštva,« so zastavili vprašanje trenerju Vladimirju Weissu, ki pa je odgovoril: »Kenan je odličen nogometaš in izjemen fant. Toda v slačilnici je nenehno tiho, nikoli se ne heca, zato si ga ne predstavljam kot vodjo.«