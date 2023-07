Bravo Bravo, v Fazaneriji kljub žarometom mrk Mure

Nogometaši Brava so v 1. kolu nove sezone Prve lige Telemach, sicer 33. izdaje slovenskega nogometnega prvenstva, v Ljubljani premagali Rogaško z 2:0 (1:0).

Bravo in lanski zmagovalec druge lige Rogaška sta se prvič v zgodovini pomerila v prvoligaški konkurenci, Ljubljančani pa so nadaljevali tradicijo zmag na medsebojnih tekmah iz druge lige. Pot do uspeha so si utrli že na začetku, po vodstvu v prvi minuti pa brez posebnih težav nadzorovali potek tekme, ki ni imela veliko priložnosti.

Rogaška se je po dolgih letih vrnila v domačo elitno konkurenco, že po 24 sekundah pa prejela zadetek. Luka Štor se je po podaji Matije Kavčiča pretihotapil za obrambo, stekel proti vratarju, ko pa ga je dohitel branilec, je sicer ne posebej prepričljivo streljal, a je žoga vratarju Viceju Baždariću med nogama ušla v mrežo.

V 11. minuti so imeli Šiškarji še eno lepo priložnost, Matej Poplatnik je lepo akcijo dobro zaključil, vendar mu je veselje preprečila prečka. Gosti, ki so sicer prevzeli pobudo na igrišču, so si prvo priložnost pripravili v 25. minuti, ko je Žan Benedičič poskušal s peto premagati vratarja, toda tega ni storil posebej spretno. Do konca polčasa so s streli zagrozili še Benedičič, Nejc Gradišar in Antonio Majcenić, a vratar Matija Orbanič se ni pustil premagati.

Benedičič je s strelom od daleč poskušal tudi v 53. minuti, tako kot v prvem polčasu ni bil natančen. Deset minut pozneje se pred vrati ni najbolje znašel Poplatnik, ki pa je v 72. minuti vendarle prišel do zadetka, potem ko je z glavo izkoristil predložek Kavčiča, ki je bil tako asistent pri obeh golih Brava.

Odločil avtogol vratarja

Nogometaši Domžal pa so v uvodnem kolu v gosteh premagali Muro s 3:2 (1:2). Domžalčani so v začetku tega tedna doživeli hud spodrsljaj na mednarodnem prizorišču in se po skupnem porazu proti malteškemu Balzanu poslovili od konferenčne lige že v prvem kvalifikacijskem kolu. Na uvodnem obračunu v Prvi ligi Telemach v sezoni 2023/24 so se svojim privržencem nekoliko oddolžili za hitro slovo od Evrope in po zaostanku z 0:2 na koncu na Fazaneriji zmagali s 3:2.

Trener Domžal Simon Rožman je s svojimi varovanci v Murski Soboti po zaostanku z 0:2 le izvlekel zmago. FOTO: Matjaž Vertuš/mediaspeed

V Prekmurju so si po uvodnem tipanju prvo priložnost priigrali domači nogometaši. V osmi minuti je Amadej Maroša sprožil močan strel z 18 metrov, z dobrim posredovanjem pa se je izkazal domžalski vratar Gašper Tratnik.

Le tri minute kasneje so gostitelji izpeljali novo akcijo in jo tudi kronali z golom. Po kombinirani akciji in prefinjeni podaji Maroše z desne strani je Dardan Shabanhaxhaj z natančnim in močnim strelom z glavo premagal nemočnega Tratnika. V 14. minuti so prvič nevarno zagrozili Domžalčani, po prodoru Danijela Šturma z desne strani pa je Edin Julardžija slabo zadel žogo in velika priložnost je šla po zlu.

Izbranci domačega trenerja Dejana Grabića so v 24. minuti povedli z 2:0. Po močnem pritisku na zadnjo domžalsko vrsto je Emir Saitoski žogo s petih metrov pospravil na pravo mesto in podvojil prednost.

Domžalčani so po drugem prejetem golu nekoliko lažje zadihali v 30. minuti. Po kotu z leve strani je žoga prišla do Julardžije, ki je z roba kazenskega prostora z močnim in natančnim strelom premagal domačega vratarja Klemena Mihelaka ter znižal na 1:2.

V začetku druge polovice tekme je igra potekala med obema kazenskima prostoroma, Sobočani in Domžalčani pa si niso priigrali nobene resne priložnosti. Nekaj so temu pripomogli močni nalivi in nekoliko daljši premor sredi polčasa, ko so zaradi teme morali prižgati žaromete na Fazaneriji.

V zadnjem delu dvoboja so bili dejavnejši Domžalčani, prvo resno priložnost pa so si priigrali Sobočani v 78. minuti. Po kombinirani akciji se je Maroša znašel v idealni priložnosti, njegov strel pa je bravurozno ubranil Tratnik. Gostje so takoj izpeljali bliskovit nasprotni napad, po ostri podaji Šturma z leve strani pa je rezervist Gašper Černe, ki je v igro vstopil tri minute pred tem, iz neposredne bližine izenačil na 2:2.

V devetminutnem sodnikovem podaljšku so izbranci gostujočega trenerja Simona Rožmana osvojili vse tri točke. Po ostrem predložku z leve strani bržkone najboljšega posameznika na tekmi Šturma je domači vratar Mihelak naredil grobo napako in po nerodnem posredovanju žogo spravil v lastno mrežo.