Bravo in Mura podaljšala negativni niz

Nogometaši Brava in Mure so se v 24. kolu Prve lige Telemach razšli brez zmagovalca z 0:0. Bravo in Mura dvoboja nista pričakala v zavidljivi formi. Bravo je bil brez zmage na sedmih, Mura pa na šestih zaporednih tekmah. Negativni niz sta obe ekipi po remiju brez zadetkov še podaljšali, na lestvici pa ostali na prvih dveh mestih v spodnjem domu lestvice. Mura je šesta s 34 točkami, Bravo ima na sedmem mestu 11 točk manj ter za pet točk beži Kalcerju iz Radomelj.

Domači so imeli nekoliko več od igre in lepše priložnosti, povedli pa bi lahko v 21. minuti. Takrat se je po podaji Martina Kramariča sam pred vrati znašel Almin Kurtović, toda z levico z okoli 15 m streljal slabo, vratar Mure Klemen Mihelak pa je žogo odbil. V 39. minuti je bilo nevarno pred vrati Ljubljančanov. Po kotu je do strela prišel Kai Cipot, a je obranil Matija Orbanić. V nadaljevanju akcije pa se je domači čuvaj mreže izkazal še po strelu Nikole Petkovića.

Veliko nesreče so imeli domači v 57. minuti. Po prodoru po levi strani je po podaji v sredino do strela z levico najprej prišel Kramarič in zadel desno vratnico vrat Mihelaka, odbito žogo pa je v levo vratnico nato poslal še David Flakus Bosilj.

Mura je nato le vzpostavila ravnotežje v Šiški, priložnosti pa so bile vse redkejše. S škarjicami je po podaji iz kota precej zgrešil Mirlind Daku v 78. minuti, tudi strel Nikole Petkovića v 86. minuti pa ni ogrozil Orbanićevih vrat in ostalo je pri remiju brez zadetkov.

Izidi, 24. kola:

sobota:

Bravo – Mura 0:0

15.00 Kalcer Radomlje – CB24 Tabor

20.15 Koper – Olimpija

nedelja:

15.00 Maribor – Celje

17.30 Gorica – Domžale

Vrstni red: Olimpija 54, Celje 41, Maribor 40, Koper 36, Domžale 35, Mura 34, Bravo 23, Kalcer Radomlje 18, CB24 Tabor 17, Gorica 15.