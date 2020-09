Bravo končal Milaničevo dobo in začenja Camoranesijevo

Ljubljana



- Ko je Bravo 7. marca v Ljudskem vrtu premagal Maribor z 2:1, nihče ni slutil, da se bo pod Kalvarijo začelo pisati novo poglavje. A se je in to z velikimi črkami. Najprej je odstopil trener, potem pa po trinajstih letih še športni direktorPotem ko je bilo vmesno obdobje pod vodstvom novega športnega direktorja Oin njegovega prvega izbranca po Milaničuneuspešno, je vajeti moštva v roke vzel ArgentinecNekdanji zvezdnik Juventusa in svetovni prvak bo svojo vijolično kariero začel prav proti moštvu, proti kateremu jo je Milanič končal.Če je bil Bravo spomladi oziroma še pozimi presenetljiv zmagovalec, bi današnji uspeh lahko bil nekaj normalnega. Šiškarji so v uvodnih tekmah 1. SNL dosegli dve zmagi in so ob Sobočanih edini s stoodstotnim izkupičkom. Maribor je prvo tekmo proti Aluminiju zmagal za zeleno mizo, ker so Kidričani bojkotirali tekmo zaradi neustrezne pripravljenosti zaradi pomanjkanja treningov po osamitvi, v drugi je igral neodločeno v Domžalah. Camoranesi je na klopi CB24 Tabora najprej slavil v južnoprimorskem derbiju (1:0), nato prepričljivo izgubil v Murski Soboti.Camoranesi je dal priložnost za igro od začetka tekme tudi otroku Maribora, ki je bil v minuli sezoni prvi strelec Brava. Komaj 20-letni napadalec je bil s 15 goli pravzaprav najučinkovitejši Mariborčan v 1. SNL. Tudi zato ga je Bogatinov vrnil med vijolične, ki imajo v napadu izjemno močno konkurenco. Camoranesi ima v Mariboru dvojno nalogo, najprej mora vrniti zmagovalno miselnost, sočasno pa opraviti še temeljito selekcijo v moštvu, ki nujno potrebuje sveže moči, hitrost in nov zagon.Uvodni polčas se je iztekel sanjsko za italijanskega Argentinca, Maribor je po dolgem času v najboljših 45 minutah igre v razmaku le šestih prek Matka,intrikrat zadel ljubljansko mrežo.