Bravo po preobratu v drugem polčasu do treh točk

Nogometaši Brava so na prvi tekmi trinajstega kroga prve lige Telemach s 3:1 premagali Aluminij iz Kidričevega in tako potrdili dobro formo, ki jo držijo že večji del jeseni. Po polčasu so sicer zaostajali, a je gostujoči trener Aleš Arnol dobro izkoristil menjave, saj so vse tri zadetke v nadaljevanju srečanja prispevali rezervisti.

Šiškarji so imeli že v sedmi minuti izjemno priložnost za vodstvo, Jakoslav Stanković se je znašel sam pred Matjažem Rozmanom, a žogo poslal čez gol. V 33. minuti so gledalci videli prvi zadetek na tekmi. Marko Simonič se je odločil za nizek strel s 25 metrov in zadel ob ne posebej posrečenem posredovanju vratarja gostov Uroša Likarja.

V 73. minuti obrestovala že ena prejšnja, saj je Admir Bristrić po podaji za hrbet domače obrambe prišel do žoge, šel sam proti Rozmanu, ga zaobšel in nato iz igre vrgel še enega branilca ter žogo poslal v prazno mrežo.

Bravo je takoj zatem še enkrat pritisnil, med drugim je Niko Grlić v 76. minuti žogo poslal malce čez prečko, v 78. pa je tudi povedel, ko je svoj četrti gol v sezoni po podaji Bristrića dosegel Sandi Nuhanović s strelom malce izven kazenskega prostora. Žoga je na poti proti golu zadela še Kodermana, nekoliko spremenila smer in v visokem loku preletela nemočnega Rozmana.

Ta je zbral novo obrambo v 90. minuti po poskusu Venusta Baboulaja, v 91. minuti pa je udarila še ena Bravova rezerva, saj je z 20 metrov imenitno zadel Grlič za 3:1 in zmago Šiškarjev.

1. SNL, 13. kolo

Petek:

Aluminij – Bravo 1:2 (Simonič 33.; Bristrić 73., Nuhanović 78., Grlić 90.)

Sobota:

Radomlje – Koper (15:00)

Maribor – Primorje (17:30)

Nedelja:

Olimpja – Domžale (17:30)

Mura – Celje 1:0 (20:15)