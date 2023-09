Bravo prerešetal luknjasto obrambo Olimpije

V zgodnjem sobotnem terminu sta se na Žaku na razmočeni zelenici in ob močnem deževju pomerila Bravo in Olimpija. Ljubljanska tekmeca sta kljub zahtevnim razmeram uprizorila atraktivno predstavo s šestimi zadetki, zmage s 4:2 so se razveselili domačini, za Olimpijo pa štadion Žak še vedno ostaja nerešljiva uganka.

Na začetku tekme so bili domačini precej boljši, stisnili so Olimpijo pred njen gol in si priigrali nekaj lepih priložnosti, Matevž Vidovšek je dvakrat dobro posredoval, ob strelu Martina Pečarja s prostega strela z 20 metrov pa je bil tudi visokorasli vratar zmajev nemočen. Pečar je za Bravo odigral šele tretjo tekmo, potem ko se je v Ljubljano preselil iz dunajske Austrie.

Po doseženem zadetku se je Bravo pomaknil preveč nazaj in Olimpija je to še pred polčasom kaznovala, najprej je po podaji Aljaža Krefla iz kota z glavo izenačil Mustafa Nukić, nato je po protinapadu z roba kazenskega prostora s strelom po tleh (tudi z nekaj sreče) Olimpijo v vodstvo popeljal Nemanja Motika.

Vidovšek nekajkrat junak, a tudi krivec za tretji gol

Bravo se ni predal, takoj po polčasu je napako Matea Karamatića z novim lepim golom od daleč izkoristil Pečar in v Šiški je bil izid poravnan. Priložnosti so se nato vrstile na obeh straneh, Bravo pa je povedel po veliki napaki Vidovška, ki je žogo po predložku v kazenski prostor želel loviti, a je z njo padal v gol, zato jo je izpustil, izkušeni Matej Poplatnik pa jo je le še pospravil v nebranjeno mrežo.

Olimpija je imela serijo priložnosti v kazenskem prostoru Brava, da izenači, a znova niso bili dovolj zbrani v zaključkih, piko na i zmagi Brava pa je tik pred koncem s še enim golom z roba kazenskega prostora postavil rezervist Rok Maher.

Bravo je prišel do četrte zmage, Olimpija pa do tretjega poraza v sezoni, na lestvici imajo zdaj zmaji pred tekmeci iz Šiške le še točko naskoka.

1. SNL, izidi:

Domžale - Aluminij 2:1 (0:1)

Šturm 79., Krstovski 84.; Susso 29.

Bravo - Olimpija 4:2 (1:2)

Pečar 18., 48., Poplatnik 66., Maher 91.; Nukić 32., Motika 35.