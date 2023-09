Zaradi napadalne usmerjenosti s tremi točkami na Obalo

Nogometaši Brava so v uvodni tekmi 7. kola 1. SNL premagali Aluminij z 2:0 (1:0). Kidričani so že v tretji minuti srečanja sicer zadeli, potem ko je bil po podaji iz kota z desne strani z glavo uspešen Tin Martić. Čeravno se je zdelo, da je bilo z zadetkom vse v redu, so sodniki več kot pet minut pregledovali posnetek in na koncu ugotovili, da je šlo za prepovedan položaj.

Pozneje si ekipi nista priigrali kakšnega posebej nevarnega strela, čeprav so za to bile priložnosti tudi v obliki kakšnega prostega strela iz ugodnega položaja. V 36. minuti pa so domači povedli, potem ko je najprej Samo Pridgar obranil poskus Mateja Poplatnika, odbito žogo pa je v mrežo za svoj prvoligaški prvenec pospravil Gal Puconja.

V uvodu drugega polčasa je bilo sicer nekaj razburljivih dogodkov, a brez prave nevarnosti za enega ali drugega vratarja. So pa gosti v 59. minuti zahtevali enajstmetrovko, ko je v kazenskem prostoru ob Maru Katiniću padel Gašper Jovan, a neuspešno. V 73. minuti je nase opozoril Poplatnik, vendar je žoga končala v rokah Pridgarja.

Še v isti minuti pa je Bravo podvojil prednost, potem ko je z roba kazenskega prostora zadel Gašper Trdin. Malce pozneje je Jakoslav Stanković storil prekršek, preden je žogo poslal v mrežo, v 83. minuti pa so bili nevarni tudi gostje, ko je Jovan poskusil z roba kazenskega prostora, Matija Orbanić pa je žogo odbil v kot.

Maks Barišić je v Domžalah prvi zadel za Koper. FOTO: Daniel Škerjanc

Podjetnejši gostje

Nogometaši Domžal pa so v drugi tekmi 7. kola izgubili proti Kopru z 1:2 (1:1). Koprčani, ki so v Domžale prišli tudi z novo okrepitvijo, kazahstanskim reprezentantom Ramazanom Orazovom, so ob dokaj napadalno usmerjeni začetni postavi hitro povedli, drugi zadetek v sezoni je dosegel Maks Barišić, ko je ob neodločnem Elmedinu Fazliću zadel z diagonalnim strelom z leve strani.

V 29. minuti so bili Koprčani blizu novemu zadetku, po kotu z desne strani je na drugi vratnici z glavo poskusil Matej Palčič, a zadel le nasprotno vratnico. Natančnejši pa je bil Nik Omladič v 40. minuti, ko je tik ob vratnici zadel z 18 metrov, vendar je sodnik po pregledu posnetka gol razveljavil zaradi predhodnega prekrška Bedeja Osujija.

Je pa obveljal domžalski v 43. minuti, ko je podajo Danijela Šturma z leve strani z lepim strelom z glavo izkoristil Jan Đapo. V 50. minuti je gostujoči vratar Jan Koprivec dobro posredoval po strelu z glavo iz bližine, saj so v uvodnih minutah drugega polčasa odločneje začeli domači igralci. Je pa Koper vse bolj pogledoval proti tekmečevemu golu in v 62. minuti je po Omladičevi podaji iz kota z leve strani z glavo zadel Palčič.

Izidi 7. kola:

sobota:

Bravo – Aluminij 2:0 (Puconja 36., Trdin 73.)

Domžale – Koper 1:2 (Đapo 43.; Barišić 4., Palčič 62.)

nedelja:

15.00 Rogaška – Kalcer Radomlje

17.30 Celje – Maribor

20.15 Mura – Olimpija