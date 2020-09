Bravo prva žrtva žrtev prvakov iz Celja

Celje : Bravo 2:0 (1:0) Arena Z'dežele, omejeno število gledalcev, sodniki Vinčić, Perger in Šumer.

Strelca: 1:0 Kuzmanović (19.), 2:0 Pungaršek (76.).

Celje: Rozman, Brecl (od 90. Flis), Stojinović, Zaletel, Kadušić, Benedičič (od 68. Štravs), Vrbanec, Kerin, Pungaršek (od 78. Dangubić), Kuzmanović (od 90. Kljun), Božić (od 46. Kortinik).

Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Žinko, Kramarič (od 87. Žugelj), Agboyi (od 64. Kancilija), Ogrinec (od 81. Maher), Nukić (od 81. Kim), Kidrič (od 64. Šego).

Rumeni kartoni: Benedičič, Dangubić; Kidrič.

Celje – Nogometaši Celja so v 5. kolu 1. SNL premagali Bravo z 2:0 (1:0). Gostili so tekmeca, s katerim so v prejšnji sezoni trikrat igrali 2:2, enkrat pa zmagali z 2:1. Njihovo izhodišče ni bilo najboljše, saj v domačem prvenstvu dotlej osvojili vsega dve točki, v četrtek pa so v Armeniji po 120 minutah izpadli iz evropskih tekmovanj. Kljub vsemu so prišli do uspeha, Bravo pa je še tretjič zapored ostal brez zmage.Čeprav so Celjani tokrat pogrešali bolnainter poškodovanega, se jim to v uvodu tekme ni poznalo, saj so bili prav oni tisti, ki so nanizali nekaj nevarnih akcij. V 19. minuti so tudi zadeli v polno. Po desni strani so prodrli do kazenskega prostora,je podajo Ivana Božića v sredino odbil, a točno do, ki je dosegel svoj prvi gol v dresu Celja. Končni rezultat je z mojstrskim volejem z 20 metrov postavil