Bravo se je z zmago proti mlinarjem utrdil na petem mestu

Prva medsebojna dvoboja Radomljanov in Šiškarjev sta v tej sezoni ponudila deset golov, ko je Bravo v gosteh slavil s 6:0, Kalcer pa v Ljubljani s 4:0. Tudi tokrat sta ekipi poskrbeli za obilico zadetkov, le da so se tokrat spet veselili igralci Brava z izidom 3:1.

V Športnem parku Domžale sta za rumene zadela Gašper Jovan (28.) in dvakrat Admir Bristrić (30. in 64.), za Radomljane je zadel Jaša Martinčič z enajstmetrovke (58.)

Gostitelji so imeli že po pol minute tekme prvo veliko priložnost, ki je ni uspelo izkoristiti Stanislavu Krapuhinu, v sedmi pa je na drugi strani poskusil Admir Bristrić, a na koncu prešibko sprožil iz bližine. Bravo je v teh minutah še nekajkrat prišel pred vrata domačih, predvsem v 11. je bil nevaren Fallou Faye, ki je žogo poslal le malo čez prečko.

V 28. minuti so Šiškarji povedli, Bristrić je žogo poslal mimo Sama Pridgarja, ki je stekel iz vrat, Matic Ivanšek je žogo spravil do Gašperja Jovana, ta pa jo je poslal v mrežo za 1:0. V 30. je bilo že 2:0, ko je Ivanšek sprožil z leve strani, Pridgar je žogo odbil, a le do Bristrića, ki je iz bližine brez težav zadel.

Kmalu po začetku drugega dela so izbranci Aleša Arnola še enkrat zatresli mrežo tekmeca, a takrat iz prepovedanega položaja. Marwann Nzuzi je v 49. minuti preslabo zaključil novo obetavno akcijo Brava, v 57. minuti pa se je mlinarjem ponudila vrnitev v igro.

David Stojanoski je v kazenskem prostoru naredil prekršek nad Jašo Martinčičem, enajstmetrovko pa je zanesljivo unovčil prav Martinčič, ki je tako dosegel svoj deveti gol v sezoni. Martinčič je takoj zatem poskusil še iz igre, vendar je bil na mestu Uroš Likar.

Toda Bristrić je hitro spet zmanjšal upe domačih, ko je potegnil po levi strani v kazenski prostor in matiral Pridgarja za 3:1. Vanja Pelko je imel v 68. minuti imenitno priložnost za novo zmanjšanje zaostanka, a je bil v dvoboju boljši Likar, ki se je izkazal tudi v 74. minuti po poskusu Divina Ikenne.

So pa Ljubljančani v 75. minuti prišli do najstrožje kazni po prekršku Pridgarja nad Divinom Omoregiejem, po dolgem pregledu posnetka pa je Bristrić v 79. minuti streljal z bele pike in zadel vratnico, tako da je ostal brez »hat-tricka«.

Radomlje bodo v 26. krogu v soboto gostile Olimpijo, Bravo pa bo prost.