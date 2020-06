Bravu šesta zaporedna zmaga

Ljubljana

- V prvi slovenski nogometni ligi so ta vikend na sporedu tekme 29. kroga. Danes sta para Bravo in Mura ter Celje in sežanski Tabor. Celje po porazu v Murski Soboti nujno potrebuje tri točke, če še hoče sanjati o naslovu državnega prvaka. Nogometaši Brava pa so z zadetkomz 1:0 ukanili Muro, to je bila njihova šesta zaporedna zmaga in četrta v nadaljevanju lige po koronski krizi.Olimpija in Maribor v troboju za šampiona jutri igrata v Domžalah in v Ljudskem vrtu proti Rudarju.