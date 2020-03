Bravo zasolil domžalske rane

Ljubljana

Bravo : Domžale 2:1 (0:0)

Šp. park Šiška, gledalcev 650, sodnik Dragoslav Perić (Kranj).



Strelci: 0:1 – Vuk (55), 1:1 – Brekalo (58), 2:1 – Baturina (81).



Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Žinko, Kirm (od 79. Orginec), Agboyi, A. Matko (od 66. Kramarič), Nukić, Baturina (od 90. Primc).



Domžale: Mulalić, Sikošek (od 67. Urbančič), Vujadinović, Ilić, Žinić, Kim, Svetlin (od 87. Lazarević), Husmani, Podlogar, Jakupović, Vuk (od 74. Sikimić).

Celje – Maribor (17.30)

Mura – Rudar (20) V torek – Aluminij : Olimpija 1:2

jutri: CB24 Tabor – Triglav (15)

Vrstni red: Olimpija 47, Maribor 43, Aluminij 42, Celje 39, Mura 37, Triglav 27, Domžale 26, Bravo 25, CB24 Tabor 23, Rudar 9.

- Bravo je še poglobil krizo Domžal. V 24. kolu 1. SNL je po zaostanku z 0:1 v 55. minuti, ko je za Domžale gol dosegel, hitro izenačil, v končnici pa izpeljal zasuk.je v 58. minuti izkoristil nepozornost pri branjenju Domžalčanov pri prostem strelu, v 81. minuti pa jeodlično podajoizza gostujoče obrambne linije spremenil v zmago z 2:1. Dalmatinec je v derbiju Ljubljanske kotline dosegel že svoj tretji spomladanski gol.Domžalčani so spomladi osvojili eno samo točko in so namesto načrtovanega napredovanja proti zgornjemu delu lestvice zašli v položaj, ko se jim obeta boj za 8. mesto in za izognitev dodatnih kvalifikacij za obstanek v 1. SNL. Bravo je v drugem delu osvojil že osem točk in za Domžalami zaostaja le še za točko.