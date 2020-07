FOTO:Bravu na seznamu žrtev manjka le še Celje

Ljubljana

Celje se je vrnilo v Kidričevem

12 golov, 10 strelcev

Vrstni red: Olimpija 59, Celje in Maribor po 55, Aluminij 48, Mura 47, Bravo 41, CB24 Tabor 34, Domžale 33, Triglav 31, Rudar 10.

Nič več lepota, štejejo le točke

- Če bi jeseni igrala tako odlično, bi se Bravo in Celje danes pomerila v derbiju za prvaka. Če bizabijal gole za Bravo že jeseni, bi imel celjski strelecše enega dalmatinskega tekmeca več v prestižni bitki za naslov najboljšega strelca. A današnji derbi 31. kola 1. SNL obeta veliko, čeprav bo spektakel v senci tekmovalnega prestiža: Celje je še v igri za prvaka, Bravo je najboljše moštvo drugega dela sezone. Drevi bo še na sporedu zelo pomembna tekma v Domžalah, kjer bo gostoval CB24 Tabor.Bravo je spomladi osvojil 24 točk, oddal jih je le šest za tri neodločene izide. Prvega letos in hkrati tretjega v medsebojnem dvoboju (3 x 2:2) je iztržil v Celju. Slovenski nogometni javnosti se je predstavil komaj 19-letni Dinamov up iz Splita Roko Baturina. Zabil je svoj prvi slovenski gol. Ni še pomenil veliko, zdaj, ko jih je zabil že osem in je dopolnil 20 let (20. junija), je Roko simbol nogometne filozofije trenerja. Bravo je usmerjen naprej, v višji prestavi, a tudi taktično zelo zrelo, pred posestjo žoge je pomembnejši učinek.Celjani so preživeli krizo po podvigu v Stožicah, ko so jih mnogi že videli na vrhu prvenstvene lestvice. A v Murski Soboti je prišla ura resnice in doživeli so edini spomladanski poraz, zaradi katerega bodo imeli v infarktnem zaključku sezone le status »mešalca štren« Mariboru in Olimpiji. V Ljudskem vrtu bodo gostovali, doma bo v zadnji tekmi prvenstva gostili Olimpijo.Uteha za Celje bi lahko bil naziv najboljšega spomladi. Osvojilo je tri točke manj od Brava. Pravočasno se je prebudil prvi strelec Vizinger. Dve leti starejši Baturinov rojak iz Međimurja (tudi Dario je imel rojstni dan junija, 6.) je v Kidričevem dosegel prvi pokoronski gol, skupno 19. Njegov gol ali gole je Celje potrebovalo, če je želelo ohraniti tihe šampionske ambicije.Trenerse ni mogel več zanašati izključno na mojstrovine najboljšega Celjana. Zdaj ima znova vroč dvojec, ki lahko v trenutku postane trojček, če se bo vanj vključil, sicer z devetimi goli tretji najučinkovitejši Celjan, ali, strelec šestih golov.Baturina ima ob sebi močni mariborski orožji.je prvi strelec Brava z 10 goli, po koronski krizi pa je enako učinkovit kot Roko, dosegel je štiri gole. Drugi je igralsko prerojeni. Prodorni 22-letni Belokranjec oživlja kariero pod Grabićevo taktirko, manjkajo mu le še goli. A se odlično dopolnjuje z mlajšima ostrostrelcema. In kdo so bili strelci v dosedanjih treh dvobojih: Aljoša Matko,, Roko Baturina,za Bravo; Mitja Lotrič 3, Dario Vizinger 2,za Celje.Dejan Đuranović je dosegel, kar je želel. Moštvo, ki potrebuje točke, ne igra lepo in privlačno, a je čvrsto, kompaktno in disciplinirano. Domžale se lahko le na tak način izognejo dodatnim kvalifikacijam. S sodobnejšo različico s pogumnejšim pristopom se odlikujejo Sežanci pod vodstvom. Tabor ima glede na solidne predstave premalo točk, a tekme, na katerih jim bo treba osvajati, šele prihajajo. Za oslabljeni Tabor brez treh kaznovanih igralcev in Kamerunca, ki je odšel v Izrael, bo ena dovolj.