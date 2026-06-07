Brazilci brez Neymarja še brez čarovnije

Tudi druga od južnoameriških favoritinj za naslov svetovnega prvaka Brazilija je uspešno prestala pripravljalno preizkušnjo pred svetovnim prvenstvom 2026. Toda navijači petkratnih svetovnih prvakov so videli, da je Brazilija pod taktirko selektorja Carla Ancelottija imel veliko težje delo proti Egiptu kot Argentina proti Hondurasu.

Odsotnost Neymarjeve prepoznavne napadalne čarovnije pri Brazilcih je bila očitna. Na koncu je komaj premagala Egipt z 51-odstotno posestjo žoge in z 12:5 v strelih proti vratom. Ancelottija je znova izzval 19-letni Endrick, ki je v 53. minuti kot rezervist dosegel zmagoviti gol. Raphinha in Vinicius Jr. sta igrala precej dobro, a tekma je imela »prijateljski pridih«. Prvi gol za Brazilijo je dosegel zvezni igralec Newcastla Bruno Moura.

»60 minut smo igrali dobro, imeli smo nadzor in pritiskali tekmece z veliko intenzivnostjo,« je bil Italijan kljub vsemu zadovoljen.

Brazilija bo na mundialu prvo tekmo v skupini C igrala 14. t. m. proti Maroku.