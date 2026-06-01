Brazilci so že streljali s polnimi naboji

Izbranci italijanskega strokovnjaka na brazilski klopi Carla Ancelottija so z odliko opravili pripravljalni preizkus pred odhodom v ZDA, kjer se bodo v skupinskem delu pomerila z Marokom, Haitijem in Škotsko.

V najbolj razvpitem brazilskem mestu Riu de Janieru so visoko premagali Panamce. V prvem polčasu sta za petkratne svetovne prvake v letih 1958, 1962, 1970, 1994 in 2002 zadela Vinicius Junior in Casemiro, v drugem, ko je Ancelotti opravil kar deset menjav, pa še Rayan, Lucas Paqueta, Igor Thiago in Danilo.

Gosti iz Paname so se prvega zadetka veselili po avtogolu Matheusa Cunhe, drugega pa je zabil Carlos Harvey.

Brazilija bo zadnjo pripravljalno tekmo igrala v soboto v Clevelandu, ko se bo pomerila proti Egiptu.

Selektor Brazilije Carlo Ancelotti je bil lahko zadovoljen u činkovito predstavo svojih izrbancev, med katerimi je največ pozornosti ukradel poškodvani zvezdnik Neymar.

Američani pa so v Severni Karolini ugnali Senegalce s 3:2. Za gostitelje sta med 13. in 20. minuto uvodna gola dosegla Sergino Dest in Christian Pulisic, zmagovitega pa je prispeval Folarin Balogun v 63. minuti. Pred tem so Afričani izenačili, oba gola pa je dosegel Sadio Mane v 44. in 52. minuti.

Američani, ki jih vodi Argentinec Mauricio Pochettino, se bodo v skupinskem delu pomerili s Paragvajem, Avstralijo in Turčijo, Senegal pa s Francijo, Irakom in Norveško.