Brazilci v osmini finala dobili nevarne tekmece, vidna vloga Šeškovih soigralcev

V osmino finala svetovnega prvenstva onstran Atlantika so se prebili tudi norveški nogometaši. »Vikingi« so v šestnajstini finala v Dallasu z 2:1 (1:0) strli odpor reprezentantov Slonokoščene obale.

Skandinavce je v 39. minuti v vodstvo popeljal Antonio Nusa, nekdanji soigralec Benjamina Šeška pri Leipzigu. V 74. minuti je rezultat poravnal Amad Diallo, zdajšnji Šeškov soigralec pri Manchester Unitedu. Toda veselje Afričanov ni trajalo dolgo.

Afričani po zadetku Amada Dialloja niso skrivali velikega navdušenja. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Že osem minut pozneje je mrežo Slonokoščene obale zatresel še prvi zvezdnik norveškega moštva Erling Braut Haaland, ki mu po lepi akciji in prodoru Patricka Berga ni bilo težko zadeti v polno in postaviti končnega izida.

V osmini finala se bodo Norvežani s Haalandom na čelu postavili po robu Brazilcem, ki so včeraj izločili Japonce.