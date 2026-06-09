Brazilcu in najboljšemu na svetu pripadla velika čast

Brazilec Wilton Sampaio bo sodil četrtkovo otvoritveno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu med Mehiko in Južno Afriko. Sampaio, lansko leto tudi najboljši sodnik na svetu po izboru Mednarodne zveze za nogometno zgodovino in statistiko, bo imel na igrišču povsem južnoameriško podporo, saj bosta stranska sodnika njegova rojaka Bruno Pires in Bruno Boschilia, vloga četrtega sodnika pa je pripadla Paragvajcu Juanu Gabrielu Benítezu. Tudi v sobi za VAR bodo ritem narekovali Južnoameričani, saj bo glavni video sodnik Kolumbijec Nicolás Gallo, pomagal pa mu bo Čilenec Juan Lara.



Brazilec na otvoritveni tekmi stopa v čevlje Italijana Danieleja Orsata, ki je pred štirimi leti vodil uvodno srečanje v Katarju med domačo reprezentanco in Ekvadorjem. Pred tem je leta 2018 čast pripadla Argentincu Néstorju Pitani, ki je sodil uvodni dvoboj med Rusijo in Savdsko Arabijo ter kasneje celo vodil veliki finale. Na svetovnem prvenstvu bodo Slovenijo zastopali glavni sodnik Slavko Vinčić in pomočnika Tomaž Klančnik ter Andraž Kovačič.