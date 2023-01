Brazilec obešen na mostu

Madridska kluba Real Madrid in Atletico Madrid se bosta danes merila v kraljevem pokalu, pred tekmo pa je strasti vzburila lutka Viniciusa Juniorja, ki je bila obešena na enem izmed mostov v bližini Realovega vadbenega centra in na kateri je pisalo Madrid sovraži Viniciusa. Lutko, ki je najverjetneje delo navijačev Atletica, ki so že v preteklosti izražali sovraštvo do brazilskega napadalca, so španski mediji označili kot rasistični napad in resno grožnjo. Policijski viri so povedali, da preiskujejo incident, niso pa razkrili dodatnih podrobnosti.

»Takšna dejanja so absolutno odvratna in nedopustna ter sramotijo družbo. Obsojamo vsako dejanje, ki posega v dostojanstvo oseb ali institucij,« pa so dejanje obsodili pri Atleticu. Navijači Atletica so že septembra na prvenstvenem dvoboju Brazilcu vzklikali neprimerne besede, primer domnevnega rasizma so preiskovali tudi tožilci, ki pa so decembra končali preiskavo, češ da ni bilo mogoče identificirati krivcev.

Vinicius ni priljubljen niti pri drugih španskih klubih, predvsem zaradi svojih čustvenih izbruhov in tudi simuliranj prekrškov. Je pa pogosto tudi tarča ostrih startov branilcev nasprotne ekipe, zato je njegov trener Carlo Ancelotti pozval sodnike in druge pristojne, da ga zaščitijo.