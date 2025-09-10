Brazilija je zamrznila na 4150 m

Nogometna reprezentanca Bolivije si je priigrala nastop v medcelinskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki. Z zmago proti Brazilijo z 1:0 je zasedla sedmo mesto v južnoameriških kvalifikacijah.

Tekmo je na stadionu v El Altu, ki leži na 4150 metrih nadmorske višine, v četrti minuti sodnikovega podaljška prvega polčasa z najstrožje kazni odločil Miguel Terceros. Brazilci, ki so v kvalifikacijah zasedli peto mesto, so doživeli prvi poraz in prejeli prvi gol pod vodstvom novega selektorja Carla Ancelottija.

Bolivijcem je šel na roko tudi poraz Venezuele, ki je pred zadnjim 18. krogom zasedala šesto mesto, a nato zdrsnila na osmega. Od Venezuelcev je bila na domačem igrišču s 6:3 boljša Kolumbija in ji tako preprečila prvi nastop na svetovnih prvenstvih.

Venezuelci so sicer po 12 minutah vodili z 2:1, a jih je nato s štirimi zaporednimi goli potopil Luis Javier Suarez. Do konca tekme je za domače v 76. minuti zadel še Salomon Rondon, za goste pa dve minuti kasneje Jhon Cordoba in s tem postavil končni izid.

Bolivija bo dokončno uvrstitev na SP lovila marca, ko se bo na kvalifikacijskem turnirju pomerila z reprezentanco Nove Kaledonije, ki je zasedla drugo mesto v kvalifikacijah Oceanije, devetouvrščeno reprezentanco iz Azije, deseteuvrščeno iz Afrike ter reprezentancama, ki bosta v severno in srednjeameriških kvalifikacijah zasedli sedmo in osmo mesto.

Vse udeleženke omenjenega turnirja bodo znane oktobra ali novembra, na prvenstvo pa se bosta uvrstili dve reprezentanci. Bolivija je sicer doslej trikrat nastopila na SP, in sicer v letih 1930, 1954 in 1994.

Poleg omenjenih tekem so bile odigrane še tri. Argentina je brez Lionela Messija, ki je sklenil reprezentančno kariero, doživela poraz z 1:0 proti Ekvadorju, za katerega je edini gol po dolgem sodnikovem podaljšku v prvem polčasu dosegel Enner Valencia, a so se Argentinci kot prvouvrščeni že uvrstili na mundial. Tekma med Čilom in Urugvajem se je končala brez zadetkov, medtem ko je Paragvaj z 1:0 slavil v Peruju.

Iz Južne Amerike so se na SP neposredno uvrstili Argentina, Ekvador, Kolumbija, Urugvaj, Brazilija in Paragvaj.