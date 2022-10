Brazilija z izjemnim napadom »prva nosilka« mundiala v Katarju

Na četrtkovi jakostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) so Brazilci še povečali prednost pred drugouvrščeno Belgijo. Brazilija je edina država, ki ni izpustila še niti enega mundiala od prve izvedbe svetovnega prvenstva leta 1930 v Urugvaju, s petimi naslovi pa so karioke že dolgo časa na vrhu večne lestvice najuspešnejših držav.

Varovanci selektorja Titeja so dobili obe septembrski prijateljski tekmi proti Gani (3:0) in Tuniziji (5:1), za Belgijo je na lestvici Fife na 3. mestu ostala Argentina, katere kapetan Lionel Messi je že potrdil, da bo mundial v Katarju njegov zadnji v karieri. Branilci naslova Francozi so četrti, Tite pa je v pogovoru za AP spregovoril o bogati izbiri v napadu, kjer bo lahko računal na zvezdnike svetovnega formata Neymarja, Viniciusa Juniorja, Gabriela Jesusa, Raphinho, Richarlisona in Antonyja, katerih skupna vrednost na tržišču presega 400 milijonov evrov.

»Vsi bodo dobili priložnost. Vsi morajo biti pripravljeni na to, da odločijo tekmo. Vsaka tekma pa bi lahko zahtevala drugačne značilnosti nogometašev. Prilagodili se bomo, a ne bomo spreminjali taktike. Vsilili bomo naš način igre,« je samozavesten Tite, ki je na položaju od junija 2016, ko je nasledil odstavljenega nekdanjega kapetana in svetovnega prvaka iz leta 1994, Dungo.

Najmočnejša skupina B

Brazilski selektor je še dodal, da ga ne skrbi veliko »tanjša« zadnja vrsta, medtem ko se eden ključnih vezistov Casemiro še privaja na življenje v taboru Manchester Uniteda.

»Želim si, da fantje čim bolje igrajo za svoje klube. Zelo malo pozornosti pa usmerjamo v zunanje šume. Kar je zunaj, ostane zunaj,« se je medijskega cirkusa, ki reprezentanco spremlja na vse konce sveta, še dotaknil Tite.

Gostitelj mundiala Katar bo domači turnir pričakal kot 50. reprezentanca sveta, 51. je veliki lokalni rival Savdska Arabija. Gana je kot 61. reprezentanca uvrščena najnižje od vseh 32 nastopajočih, skupina B pa je sodeč po lestvici Fife najmočnejša, saj so tako Anglija (5.), ZDA (16.), Wales (19.) kot Iran (20.) člani elitne dvajseterice.

Italijani, ki so po uspešnem zaključku skupinskega dela lige narodov napredovali na 6. mesto, so najvišje uvrščena ekipa, ki ne bo igrala na mundialu. Španci so po porazih s Švico in veliki zmagi nad Portugalsko, s katero so si tako kot Italijani priborili nastop na zaključnem turnirju lige narodov, padli za eno mesto in so zdaj sedmi, v prvi deseterici jim sledijo Nizozemska, Portugalska in Danska. Nemci so 11., takoj za njimi pa so aktualni svetovni podprvaki Hrvati, medtem ko je Rusija kljub mednarodni blokadi napredovala za dve mesti in je 33. Slovenija je po uspešnem zaključku lige narodov in obstanku v B-ligi z domačo zmago nad Norveško (2:1) in remijem v gosteh s Švedsko (1:1) napredovala na 61. mesto.