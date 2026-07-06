Haaland je najboljši, zbodli tudi Ronalda (VIDEO)

Kako je mogoče, da Brazilija z generacijo zvezdnikov izpade že v osmini finala svetovnega prvenstva, medtem ko norveški »stroj« Erlinga Haalanda mirno koraka naprej – in kaj to pove o današnjem vrhunskem nogometu? V zadnjih dneh svetovnega prvenstva smo dobili nekaj neprijetno treznih odgovorov: nogomet 2026 ni več oder čistega talenta, temveč prvenstvo reprezentanc, ki znajo trpeti, zmagovati grdo in izkoristiti eno samo priložnost.

V Delovem studiu voditelj Rok Tamše in komentator Jernej Suhadolnik razčlenjujeta, zakaj Braziliji ne bi pomagal niti David Copperfield, zakaj je Harry Kane morda najbolj podcenjeni napadalec zadnjega desetletja in kako lahko Paragvaj iz tekme z Francijo naredi skoraj kriminalno serijo. Pogovor odpira tudi vprašanje, kaj za prihodnost selekcij pomeni evropska miselnost, ki jo bo moral Brazilcem vcepiti Carlo Ancelotti, ter kako sporne odločitve Fife vplivajo na razplet dvobojev, kot je ZDA – Belgija.