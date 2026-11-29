Nogometaši brazilskega Palmeirasa so tretjič v zadnjih sedmih letih osvojili pokal libertadores, najprestižnejše južnoameriško klubsko tekmovanje. V finalu na legendarnem stadionu Centenario v Montevideu so z 1:0 (0:0) ugnali argentinski Estudiantes.

Odločitev o novem južnoameriškem prvaku je padla v uvodu drugega polčasa. Edini gol je v 52. minuti dosegel Ramón Sosa po lepo izpeljani akciji brazilskega moštva.

Estudiantes je v prvem polčasu nudil enakovreden odpor favoriziranim tekmecem in si priigral nekaj priložnosti, po prejetem zadetku pa je še okrepil pritisk. Vendar argentinska zasedba ni našla poti mimo razpoloženega vratarja Palmeirasa Carlosa Miguela, ki je z odličnimi obrambami ustavil poskusa Guida Carrilla in Edwina Cetréja ter ohranil minimalno prednost do zadnjega sodnikovega žvižga.

Portugalec še tetjič prvak

Klub iz São Paula je po letih 2020 in 2021 osvojil še tretji naslov celinskega prvaka v zadnjem sedemletnem obdobju (skupno jih ima štiri), s čimer je še utrdil svoj status enega najuspešnejših kolektivov na celini. Velike zasluge za nov podvig pripadajo portugalskemu trenerju Abelu Ferreiri, ki je z zeleno-belimi zaigral v četrtem finalu in vpisal še svojo tretjo lovoriko v tem tekmovanju.

Zmagoslavje Palmeirasa hkrati pomeni nadaljevanje izrazite prevlade brazilskih klubov, saj je pokal libertadores že osmo leto zapored romal v Brazilijo. Estudiantes je tako ostal brez prvega naslova po letu 1968, zgodovina pa se je na neki način ponovila – prav proti temu argentinskemu tekmecu je Palmeiras leta 1999 osvojil enega svojih prvih velikih mednarodnih naslovov.